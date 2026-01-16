Familie in Sorge: 43-jähriger Mann wird vermisst

Die Familie ist in großer Sorge: Bereits am späten Donnerstagnachmittag ließ eine Vermisstenanzeige bei den Einsatzkräften in Litzelsdorf die Alarmglocken schrillen. Kurz darauf machten sich die ersten Trupps auf die Suche nach dem Abgängigen. Leider musste der Einsatz zu später Stunde ohne Erfolg abgebrochen werden, der 43-jährige Mann war nicht auffindbar.