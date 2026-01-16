Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Suchaktion im Nebel

Familie in Sorge: 43-jähriger Mann wird vermisst

Burgenland
16.01.2026 12:15
100 freiwillige Helfer sind derzeit im Einsatz.
100 freiwillige Helfer sind derzeit im Einsatz.(Bild: Christian Schulter)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Eine große Suchaktion wird seit den frühen Freitagmorgenstunden im Bezirk Oberwart (Burgenland) fortgesetzt. 100 freiwillige Helfer der Feuerwehren und der Polizei durchkämmen das Waldgebiet bei Litzelsdorf in Richtung Stinatz.

0 Kommentare

Die Familie ist in großer Sorge: Bereits am späten Donnerstagnachmittag  ließ eine Vermisstenanzeige bei den Einsatzkräften in Litzelsdorf die Alarmglocken schrillen. Kurz darauf machten sich die ersten Trupps auf die Suche nach dem Abgängigen. Leider musste der Einsatz zu später Stunde ohne Erfolg abgebrochen werden, der 43-jährige Mann war nicht auffindbar.

Heute, Freitag, schon um 8 Uhr in der Früh, ging die Aktion weiter. Die Helfer der örtlichen Feuerwehr werden unterstützt von Kameraden aus mehr als zwölf umliegenden Gemeinden, unter anderem Stinatz, Oberdorf, Loipersdorf-Kitzladen und Kemeten.

Kälte und starker Nebel
Mit Spürnasen auf vier Pfoten sind Diensthundeführer der Polizei im Einsatz. Dichter Nebel erschwert die Aktion, es herrscht Eiseskälte.

Diensthunde der Polizei helfen bei der Suche mit.
Diensthunde der Polizei helfen bei der Suche mit.(Bild: Christian Schulter)

Bis Mittag fehlte von dem vermissten 43-Jährigen jede Spur. „Wir geben die Hoffnung nicht auf. Die Suche wird mit vereinten Kräften fortgesetzt“, so die Feuerwehrmänner.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Familie
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-2° / 0°
Symbol Nebel
Güssing
-2° / -0°
Symbol Nebel
Mattersburg
-2° / -0°
Symbol Nebel
Neusiedl am See
-1° / 1°
Symbol Nieseln
Oberpullendorf
-3° / -1°
Symbol Nebel

krone.tv

Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
463.547 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
207.705 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
193.331 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Mehr Burgenland
Natur pur erleben
Womit das Burgenland bei Urlaubern punkten will
Jetzt 30% sparen!
Musik & große Gefühle: Das Phantom der Oper
Gericht am Zug
„Skurriler Vergleich“ im Streit um Kastell in Sulz
Offene Rechnung
Streit um Kanzlei-Miete: Klage gegen Anwalt
OBERWART GUNNERS
„Ihn können wir nicht ersetzen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf