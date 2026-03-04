Winzer spülen viele Millionen in die Landeskasse

Entwurf für Erneuerung des Weingesetzes

Im Mittelpunkt stand am Mittwoch die grundlegende Erneuerung des österreichischen Weingesetzes, das an das EU-Recht angepasst wird und die Herkunft (DAC) stärker in den Fokus rückt. Der Entwurf, der derzeit im Bund erarbeitet wird, soll in wenigen Monaten im Nationalrat beschlossen werden. „Wir befinden uns mitten in einer Zeitenwende. Jetzt müssen die richtigen Entscheidungen getroffen und zukunftsfitte, rechtliche Rahmenbedingungen für die Weinwirtschaft geschaffen werden“, erklärten Liegenfeld und Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep nach arbeitsintensiven Gesprächen mit vielen Winzern.