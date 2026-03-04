Presse kippte beim Verladen um und fiel auf Mann

LIVE: Salzburg gegen Altach! Wer kommt ins Finale?
ÖFB-Cup im Ticker
Kurz nach 15 Uhr ging am Mittwoch bei der Freiwilligen Feuerwehr Mönchhof der Notruf zu einem Arbeitsunfall ein. Auch die Wehren aus Halbturn und Frauenkirchen wurden nachalarmiert.
Beim Verladen einer mehrere Tonnen schweren Abkantpresse in einem Mönchhofer Betrieb kippte diese aus unbekannter Ursache und fiel auf die Beine eines Mannes. Während die Kameraden der Mönchhofer Feuerwehr die Presse gegen weiteres Rutschen absicherte, hoben die Kollegen aus Frauenkirchen die Presse an.
Der Mann, der währenddessen bereits vom Rettungsdienst betreut wurde, konnte so befreit werden. Er wurde noch vor Ort erstversorgt und dann mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber C18 in ein Krankenhaus geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.