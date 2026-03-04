Presse kippte beim Verladen um und fiel auf Mann

Beim Verladen einer mehrere Tonnen schweren Abkantpresse in einem Mönchhofer Betrieb kippte diese aus unbekannter Ursache und fiel auf die Beine eines Mannes. Während die Kameraden der Mönchhofer Feuerwehr die Presse gegen weiteres Rutschen absicherte, hoben die Kollegen aus Frauenkirchen die Presse an.