Ein ganzer Applaus für die halbe Steuer?

Von der Klausur der Dreierkoalition hatten sich die meisten nicht viel erwartet: Zu groß waren die gewaltigen Versäumnisse in den vergangenen Jahren, das lässt sich nicht mit einem Handstreich wegwischen.
Das nicht, aber dennoch ist mehr als befürchtet herausgekommen. Dabei sahen sich Stocker & Co. damit konfrontiert, zunächst die Fehler der Vergangenheit zu beseitigen. Und derer waren es viele. Welche? Zu hohe Energiepreise (vor allem für die Industrie im internationalen Wettbewerb), zwei zu hohe Lohnrunden (vor allem im öffentlichen Dienst, der personell noch dazu aufgestockt wurde), lähmende Bürokratie bei Investitionsvorhaben plus rekordlange Wartezeiten für Bewilligungen, steigende Staatszuschüsse für das defizitäre Pensionssystem, um nur einige zu nennen.
Da überrascht es doch, dass Etliches davon angegangen wurde: Die Strompreissenkung ist auf dem Weg, da geht es um Hunderte Millionen. Bei den Lohnrunden hat sogar die Gewerkschaft die Bremse gezogen, weil sie die Überforderung der Betriebe gemerkt hat: Wenn investiert wurde, dann nicht mehr in Österreich, sondern dort, wo es eben billiger geblieben ist.
Und beim Kampf gegen die Inflation? Da soll jetzt die halbe Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel für Applaus der Steuerzahler sorgen. Aber Achtung: Die Rechnung dafür kommt beim Budget. Eine „Plastik- und Packerlsteuer“ wird da nicht ausreichen ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.