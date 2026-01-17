Ein ganzer Applaus für die halbe Steuer?

Das nicht, aber dennoch ist mehr als befürchtet herausgekommen. Dabei sahen sich Stocker & Co. damit konfrontiert, zunächst die Fehler der Vergangenheit zu beseitigen. Und derer waren es viele. Welche? Zu hohe Energiepreise (vor allem für die Industrie im internationalen Wettbewerb), zwei zu hohe Lohnrunden (vor allem im öffentlichen Dienst, der personell noch dazu aufgestockt wurde), lähmende Bürokratie bei Investitionsvorhaben plus rekordlange Wartezeiten für Bewilligungen, steigende Staatszuschüsse für das defizitäre Pensionssystem, um nur einige zu nennen.