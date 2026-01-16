Wie der Zuckerbäckerball die Hofburg versüßte

Wenn Wien tanzt, dann bitte mit Schlagobers: Beim Zuckerbäckerball traf Ballglanz auf Mehlspeisenträume und unsere Promis naschten sich beschwingt durch die Nacht. Wieso bei Ballmutti Birgit Sarata keine Pause angesagt ist und in welcher „Kastenleiche“ Christa Kummer auftauchte ...
Beim 123. Zuckerbäckerball lag, wie jedes Jahr, ein besonderer Duft in der Luft: ein bisschen Parfum, ein bisschen Walzer und sehr viel Wiener Mehlspeisenglück. Sobald in der Hofburg die Lichter angingen und die ersten Roben über das Parkett glitten, war erneut zu sehen: Das ist kein Ball wie jeder andere.
Ballmutti Birgit Sarata zeigte sich überglücklich, dass der Abend endlich gekommen war, und erzählte strahlend: „Es ist immer ein Vergnügen.“ Die Vorbereitungen für den Zuckerbäckerball dauerten immer ein Jahr, wie sie uns verriet – und so ist auch nach einer langen Nacht keine Pause angesagt. Man könnte also sagen: Nach dem Ball ist vor dem Ball.
Kasten-Leichen und Punschkrapfen
Apropos Vorbereitung: Für Grünes-Kreuz-Präsidentin Christa Kummer war es quasi der Probelauf vor dem Jägerball. „Man sieht, dass jeder Ball seine eigene Atmosphäre hat, das ist heute sehr spannend für mich“, so die Ex-Wetter-Lady. Ihren hohen Schuhen blieb sie treu und kam in einem schwarzen Ballkleid mit Pailetten. Vielleicht ein Designerstück? Fehlanzeige. „Das ist eine No-Name-Kastenleiche“, verriet sie lachend.
Auf die Frage, was ihre Lieblingsmehlspeise sei, hatte die 61-Jährige schnell eine Antwort parat: „Punschkrapfen mag ich gerne, cremiges Zeug mag ich nicht.“
Ein Glück für den Stargast des Abends Moritz Mausser. Der Musicalstar bekam für seinen Einsatz eine eigens für ihn gebackene Torte aus dem Hause Heiner, der ältesten k.u.k. Hofzuckerbäckerei Wiens. Als Geschmack suchte er sich einen Schokoladenbisquit mit Erdbeercreme aus – an Christa Kummer musste er damit wohl eher kein Stück abgeben. Doch dafür war der 26-Jährige sowieso viel zu beschäftigt, konnte er sich kaum vor Gesprächen retten und begeisterte die Anwesenden mit einer Show-Einlage bei der Eröffnung.
Eines ist klar: Die Gäste waren begeistert und die gute Laune zog sich durch den gesamten Abend. So hatten auch unter anderen Kultur-Lady Teresa Vogl und ihre Begleitung, Dirigent Vinzent Praxmarer, und auch Vera Russwurm und Ehemann Peter Hofbauer eine süße Ballnacht.
