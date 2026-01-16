Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ballzauber in Wien

Wie der Zuckerbäckerball die Hofburg versüßte

Adabei Österreich
16.01.2026 06:00
Ballmutti Birgit Sarata im Glück – auch dank ihres heurigen Stargastes, Musicalstar Moritz ...
Ballmutti Birgit Sarata im Glück – auch dank ihres heurigen Stargastes, Musicalstar Moritz Mausser(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Wenn Wien tanzt, dann bitte mit Schlagobers: Beim Zuckerbäckerball traf Ballglanz auf Mehlspeisenträume und unsere Promis naschten sich beschwingt durch die Nacht. Wieso bei Ballmutti Birgit Sarata keine Pause angesagt ist und in welcher „Kastenleiche“ Christa Kummer auftauchte ...

0 Kommentare

Beim 123. Zuckerbäckerball lag, wie jedes Jahr, ein besonderer Duft in der Luft: ein bisschen Parfum, ein bisschen Walzer und sehr viel Wiener Mehlspeisenglück. Sobald in der Hofburg die Lichter angingen und die ersten Roben über das Parkett glitten, war erneut zu sehen: Das ist kein Ball wie jeder andere. 

Ballmutti Birgit Sarata zeigte sich überglücklich, dass der Abend endlich gekommen war, und erzählte strahlend: „Es ist immer ein Vergnügen.“ Die Vorbereitungen für den Zuckerbäckerball dauerten immer ein Jahr, wie sie uns verriet – und so ist auch nach einer langen Nacht keine Pause angesagt. Man könnte also sagen: Nach dem Ball ist vor dem Ball.

Lesen Sie auch:
Viel Spaß hatten die Gäste auch vor der Fotobox der Kronen Zeitung.
Die Ball-Highlights
Steirischer Charme eroberte die Wiener Hofburg
10.01.2026
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
11.01.2026
Bald geht‘s los
Ein Ball jagt den nächsten: Stresstest für Promis
04.01.2026

Kasten-Leichen und Punschkrapfen
Apropos Vorbereitung: Für Grünes-Kreuz-Präsidentin Christa Kummer war es quasi der Probelauf vor dem Jägerball. „Man sieht, dass jeder Ball seine eigene Atmosphäre hat, das ist heute sehr spannend für mich“, so die Ex-Wetter-Lady. Ihren hohen Schuhen blieb sie treu und kam in einem schwarzen Ballkleid mit Pailetten. Vielleicht ein Designerstück? Fehlanzeige. „Das ist eine No-Name-Kastenleiche“, verriet sie lachend.

Auf die Frage, was ihre Lieblingsmehlspeise sei, hatte die 61-Jährige schnell eine Antwort parat: „Punschkrapfen mag ich gerne, cremiges Zeug mag ich nicht.“

Bevor sie den Jägerball ausrichtet, genoss Christa Kummer (Mitte) einen privaten Abend.
Bevor sie den Jägerball ausrichtet, genoss Christa Kummer (Mitte) einen privaten Abend.(Bild: Alexander Tuma)

Ein Glück für den Stargast des Abends Moritz Mausser. Der Musicalstar bekam für seinen Einsatz eine eigens für ihn gebackene Torte aus dem Hause Heiner, der ältesten k.u.k. Hofzuckerbäckerei Wiens. Als Geschmack suchte er sich einen Schokoladenbisquit mit Erdbeercreme aus – an Christa Kummer musste er damit wohl eher kein Stück abgeben. Doch dafür war der 26-Jährige sowieso viel zu beschäftigt, konnte er sich kaum vor Gesprächen retten und begeisterte die Anwesenden mit einer Show-Einlage bei der Eröffnung. 

Elegant und mondän wie immer zeigten sich Vera Russwurm und Ehemann Peter Hofbauer.
Elegant und mondän wie immer zeigten sich Vera Russwurm und Ehemann Peter Hofbauer.(Bild: Alexander Tuma)
In der Ballsaison angekommen: Kultur-Lady Teresa Vogl mit Dirigent Vinzenz Praxmarer
In der Ballsaison angekommen: Kultur-Lady Teresa Vogl mit Dirigent Vinzenz Praxmarer(Bild: Alexander Tuma)

Eines ist klar: Die Gäste waren begeistert und die gute Laune zog sich durch den gesamten Abend. So hatten auch unter anderen Kultur-Lady Teresa Vogl und ihre Begleitung, Dirigent Vinzent Praxmarer, und auch Vera Russwurm und Ehemann Peter Hofbauer eine süße Ballnacht. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Das Königshaus feiert Prinzessin Kates Geburtstag. Sie selbst meldete sich mit einem emotionalen ...
Berührende Botschaft
Kate an ihrem 44. Geburtstag „zutiefst dankbar“
Der Leiter der Lungenklinik am Rikshospitalet, Chefarzt Are Martin Holm, der Mette-Marit ...
Sorge um Prinzessin
Mettes Arzt: „Diese Krankheit kann tödlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
460.253 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
203.509 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
185.644 mal gelesen
Krone Plus Logo
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Mehr Adabei Österreich
Starkoch verrät:
„Ich habe bei euch ein tolles Schnitzel gegessen“
Ballzauber in Wien
Wie der Zuckerbäckerball die Hofburg versüßte
Nach „Chaos“-Sager
LKH nimmt zu Kritik von Topkoch Wallner Stellung
Promi-Paar teilt Fotos
Statham und seine Rosie zum Pistenspaß in Tirol
Haute Couture Award
Promis enthüllen ihre teuersten Kleidungsstücke
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf