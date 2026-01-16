Wie der Zuckerbäckerball die Hofburg versüßte

Ein Glück für den Stargast des Abends Moritz Mausser. Der Musicalstar bekam für seinen Einsatz eine eigens für ihn gebackene Torte aus dem Hause Heiner, der ältesten k.u.k. Hofzuckerbäckerei Wiens. Als Geschmack suchte er sich einen Schokoladenbisquit mit Erdbeercreme aus – an Christa Kummer musste er damit wohl eher kein Stück abgeben. Doch dafür war der 26-Jährige sowieso viel zu beschäftigt, konnte er sich kaum vor Gesprächen retten und begeisterte die Anwesenden mit einer Show-Einlage bei der Eröffnung.