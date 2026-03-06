Wiener Millionär muss wieder auf die Anklagebank

Anrainer atmen auf: Tempo 70 und Überholverbot fix
Nach „Krone“-Bericht
Laut eigenen Angaben ist dieser Wiener Promi einer der reichsten Österreicher. Aber an den guten Manieren scheint es zu hapern: Nach einem Auszucker in einem Klagenfurter Geschäft ist der Mann wegen Verleumdung rechtskräftig schuldig gesprochen worden – jetzt geht es auch noch um gefährliche Drohung.
Er ist ein bekannter Szene-Promi, den man zwischen Wien und Wörthersee kennt. Zumindest geht er davon aus. Doch ein Lehrling in einem Klagenfurter Geschäft wusste nicht, wer der Herr war, dem er einen Wunsch nicht erfüllte.
