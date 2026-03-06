Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Viele weitere Opfer

Am Berg zurückgelassen: Kerstin G. kein Einzelfall

Leben
06.03.2026 16:07
Zahlreiche Frauen berichten, von ihren Partnern bei Wanderungen „ausgesetzt“ worden zu sein.
Zahlreiche Frauen berichten, von ihren Partnern bei Wanderungen „ausgesetzt“ worden zu sein.(Bild: SITI - stock.adobe.com)
Porträt von Denise Zöhrer
Von Denise Zöhrer

Kerstin G. (33) fand im Jänner 2025 am Großglockner den Erfrierungstod, nachdem ihr Partner sie dort zurückgelassen hatte. Als Reaktion auf die Urteilsverkündung meldeten sich zahlreiche andere Frauen, denen Ähnliches passiert ist. Das Phänomen hat sogar einen Namen: „Alpine Divorce“!

0 Kommentare

Nach dem tragischen Erfrierungstod von Kerstin G. (33) am Großglockner im Jänner des Vorjahres wurde ihr Freund Thomas P. (37) nicht rechtskräftig wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt. Der Prozess sorgte weit über Österreichs Grenzen hinaus für Aufsehen. Was viele überraschen dürfte: Es handelt sich offenbar um keinen Einzelfall, im Gegenteil. Zahlreiche Frauen meldeten sich mit ähnlichen Berichten – sie seien von ihren Partnern auf Wanderungen oder Bergtouren zurückgelassen worden.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Leben
06.03.2026 16:07
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Message Macht Medien“
Neumann: „Trump verwendet russische Narrative“
Folge von Freitag
Bewegung statt Ausreden: Gehen wir‘s gemeinsam an
Echte Namen der Stars?
Bei diesem Quiz geraten unsere VIPs ins Schwitzen!
Britney Spears wurde am Mittwochabend vorübergehend wegen des Verdachts auf Trunkenheit am ...
Ins Spital gebracht
Alkohol-Verdacht: Spears kurzzeitig festgenommen
Keanu Reeves in seiner Kultrolle
Neues Lebenzeichen
„Matrix“ kehrt zurück: Was wir über Teil 5 wissen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
367.199 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
284.699 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
281.664 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2429 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2236 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Außenpolitik
Schießbefehl gegen Plünderer + Ölpreis knallt rauf
1354 mal kommentiert
Mehr Leben
Krone Plus Logo
Viele weitere Opfer
Am Berg zurückgelassen: Kerstin G. kein Einzelfall
Krone Plus Logo
Viele Belastungen
Hat es Jugend heute wirklich schwerer als früher?
Folge von Freitag
Bewegung statt Ausreden: Gehen wir‘s gemeinsam an
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Sind Sie für den Weltuntergang gerüstet?
Krone Plus Logo
Gründe zum Teil absurd
Test zeigt: Darum sterben Frauen im Notfall eher

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf