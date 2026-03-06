Am Berg zurückgelassen: Kerstin G. kein Einzelfall

Kerstin G. (33) fand im Jänner 2025 am Großglockner den Erfrierungstod, nachdem ihr Partner sie dort zurückgelassen hatte. Als Reaktion auf die Urteilsverkündung meldeten sich zahlreiche andere Frauen, denen Ähnliches passiert ist. Das Phänomen hat sogar einen Namen: „Alpine Divorce“!
Nach dem tragischen Erfrierungstod von Kerstin G. (33) am Großglockner im Jänner des Vorjahres wurde ihr Freund Thomas P. (37) nicht rechtskräftig wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt. Der Prozess sorgte weit über Österreichs Grenzen hinaus für Aufsehen. Was viele überraschen dürfte: Es handelt sich offenbar um keinen Einzelfall, im Gegenteil. Zahlreiche Frauen meldeten sich mit ähnlichen Berichten – sie seien von ihren Partnern auf Wanderungen oder Bergtouren zurückgelassen worden.
