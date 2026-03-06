Am Berg zurückgelassen: Kerstin G. kein Einzelfall

Nach dem tragischen Erfrierungstod von Kerstin G. (33) am Großglockner im Jänner des Vorjahres wurde ihr Freund Thomas P. (37) nicht rechtskräftig wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt. Der Prozess sorgte weit über Österreichs Grenzen hinaus für Aufsehen. Was viele überraschen dürfte: Es handelt sich offenbar um keinen Einzelfall, im Gegenteil. Zahlreiche Frauen meldeten sich mit ähnlichen Berichten – sie seien von ihren Partnern auf Wanderungen oder Bergtouren zurückgelassen worden.