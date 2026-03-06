Frau wurde misshandelt, angeklagt, freigesprochen

„Mein liebes Kind, beruhige dich bitte!“

Vor zwei Jahren begann sich die Frau still zu wehren, sie schrieb sich in AMS-Kurse ein. Der Familienverband nahm den Versuch der Abkapselung wahr – man sprach fortan von „psychischen Problemen“, die im Februar 2025 augenscheinlich geworden sein sollen. „Plötzlich stand sie mit dem Rohr des Staubsaugers vor mir und wollte mich aus dem Haus jagen“, berichtet die Schwiegermutter im Zeugenstand. „Ich sagte: ,Mein liebes Kind, beruhige dich bitte!‘ Dann griff sie zum Messer und wollte mich und ihre Kinder zerstückeln.“