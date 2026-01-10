Steirischer Charme eroberte die Wiener Hofburg

Auftakt zur Wiener Ballsaison mit steirischem Charakter: Modenschau, Mitternachtseinlage und Musik brachten Tausende gut durch den Abend (siehe auch Video oben). 3500 Gäste tanzten und feierten bis in die frühen Morgenstunden. Was war ihr Highlight? Die „Krone“ hörte sich vor Ort um.
„Grias di beim Steirerball!“ – Unter diesem Motto drehte sich Freitagnacht in der Wiener Hofburg wieder alles um das Grüne Herz. Der 126. Steirerball präsentierte sich dieses Jahr als fulminanter Auftakt für die Ball-Saison in der Bundeshauptstadt.
Rund 3500 Gäste fanden den Weg in die einstige Kaiserresidenz, darunter auch zahlreiche weit gereiste Besucher aus der Steiermark: „Wir sind zum ersten Mal am Steirerball und freuen uns schon seit Monaten darauf“, berichtet eine Freundesgruppe aus Markt Hartmannsdorf (Bezirk Weiz). Beim Highlight des Abends sind sich die fünf Oststeirer einig: „Die Mitternachtsquadrille.“
Steirische Schmankerl und schwedische Hits
Lena, Ylva, Susanna, Ana und Maximilian waren bereits zum zweiten Mal in der Hofburg dabei: „Wir studieren und arbeiten in Wien. Der Steirerball ist einfach eine super Gelegenheit, um die Tracht in Wien auszuführen“, erzählen die fünf Murtaler.
Die heurige Gastregion, das Thermen- und Vulkanland, sorgte dafür, dass es den Besuchern an nichts fehlte: Für die Damen gab’s zur Abkühlung einen Fächer, für die Herren ein fesches Klupperl zum Anstecken. Köstlichkeiten wie Buschenschank-Schmankerl, steirische Weine und Zotter-Schokolade entführten die Gäste dann auch kulinarisch in die Grüne Mark.
Die Höhepunkte des Abends stellten eine Modenschau der Schülerinnen der Grazer Meisterschule für Damenkleidermacher und die Mitternachtseinlage mit der Coverband „Tribute to ABBA“ dar. Spätestens beim Hit „Mamma Mia“ konnte wirklich niemand mehr die Füße still halten und das Tanzparkett der Hofburg bebte.
Natürlich durfte auch die „Krone“ als langjähriger Partner des Steirerballs in der Hofburg nicht fehlen. Egal, ob Fotobox oder Empfang der Ehrengäste: Die „Krone“ sorgte für beste Unterhaltung bei den Besuchern.
