Steirischer Charme eroberte die Wiener Hofburg

Rund 3500 Gäste fanden den Weg in die einstige Kaiserresidenz, darunter auch zahlreiche weit gereiste Besucher aus der Steiermark: „Wir sind zum ersten Mal am Steirerball und freuen uns schon seit Monaten darauf“, berichtet eine Freundesgruppe aus Markt Hartmannsdorf (Bezirk Weiz). Beim Highlight des Abends sind sich die fünf Oststeirer einig: „Die Mitternachtsquadrille.“