Die Ball-Highlights

Steirischer Charme eroberte die Wiener Hofburg

Steiermark
10.01.2026 18:10

Auftakt zur Wiener Ballsaison mit steirischem Charakter: Modenschau, Mitternachtseinlage und Musik brachten Tausende gut durch den Abend (siehe auch Video oben). 3500 Gäste tanzten und feierten bis in die frühen Morgenstunden. Was war ihr Highlight? Die „Krone“ hörte sich vor Ort um.

„Grias di beim Steirerball!“ – Unter diesem Motto drehte sich Freitagnacht in der Wiener Hofburg wieder alles um das Grüne Herz. Der 126. Steirerball präsentierte sich dieses Jahr als fulminanter Auftakt für die Ball-Saison in der Bundeshauptstadt.

Rund 3500 Gäste fanden den Weg in die einstige Kaiserresidenz, darunter auch zahlreiche weit gereiste Besucher aus der Steiermark: „Wir sind zum ersten Mal am Steirerball und freuen uns schon seit Monaten darauf“, berichtet eine Freundesgruppe aus Markt Hartmannsdorf (Bezirk Weiz). Beim Highlight des Abends sind sich die fünf Oststeirer einig: „Die Mitternachtsquadrille.“

Viel Spaß hatten die Gäste auch vor der Fotobox der Kronen Zeitung.
Viel Spaß hatten die Gäste auch vor der Fotobox der Kronen Zeitung.(Bild: Christian Jauschowetz)

Steirische Schmankerl und schwedische Hits
Lena, Ylva, Susanna, Ana und Maximilian waren bereits zum zweiten Mal in der Hofburg dabei: „Wir studieren und arbeiten in Wien. Der Steirerball ist einfach eine super Gelegenheit, um die Tracht in Wien auszuführen“, erzählen die fünf Murtaler.

Für Ana, Susanna, Maxi, Ylva und Lena (v.l.) ist der Steirerball perfekter Anlass, um die Tracht ...
Für Ana, Susanna, Maxi, Ylva und Lena (v.l.) ist der Steirerball perfekter Anlass, um die Tracht in Wien auszupacken.(Bild: Christian Jauschowetz)
Die Freundesgruppe aus Markt Hartmannsdorf genoss das Ambiente in der Hofburg heuer zum ersten ...
Die Freundesgruppe aus Markt Hartmannsdorf genoss das Ambiente in der Hofburg heuer zum ersten Mal.(Bild: Christian Jauschowetz)

Die heurige Gastregion, das Thermen- und Vulkanland, sorgte dafür, dass es den Besuchern an nichts fehlte: Für die Damen gab’s zur Abkühlung einen Fächer, für die Herren ein fesches Klupperl zum Anstecken. Köstlichkeiten wie Buschenschank-Schmankerl, steirische Weine und Zotter-Schokolade entführten die Gäste dann auch kulinarisch in die Grüne Mark.

Die Modenschau der Meisterschülerinnen aus Graz war ein Highlight.
Die Modenschau der Meisterschülerinnen aus Graz war ein Highlight.(Bild: Christian Jauschowetz)
Die Coverband „Tribute to ABBA“ heizte den Gästen bei der Mitternachtseinlage ein.
Die Coverband „Tribute to ABBA“ heizte den Gästen bei der Mitternachtseinlage ein.(Bild: Christian Jauschowetz)
Unzählige Paare fegten den gesamten Abend über die stets volle Tanzfläche. Insgesamt wurden sie ...
Unzählige Paare fegten den gesamten Abend über die stets volle Tanzfläche. Insgesamt wurden sie von 15 verschiedenen Musikgruppen unterhalten.(Bild: Christian Jauschowetz)
Auch die steirische Weinkönigin Magdalena Niederl (Mitte) genoss den Ball.
Auch die steirische Weinkönigin Magdalena Niederl (Mitte) genoss den Ball.(Bild: Christian Jauschowetz)

Die Höhepunkte des Abends stellten eine Modenschau der Schülerinnen der Grazer Meisterschule für Damenkleidermacher und die Mitternachtseinlage mit der Coverband „Tribute to ABBA“ dar. Spätestens beim Hit „Mamma Mia“ konnte wirklich niemand mehr die Füße still halten und das Tanzparkett der Hofburg bebte.

Lesen Sie auch:
Nicht nur die Gäste hatten Spaß bei der Eröffnung, auch die Tänzer und Tänzerinnen genossen den ...
Tracht in der Hofburg
Die Steiermark eröffnete die Ballsaison in Wien
09.01.2026

Natürlich durfte auch die „Krone“ als langjähriger Partner des Steirerballs in der Hofburg nicht fehlen. Egal, ob Fotobox oder Empfang der Ehrengäste: Die „Krone“ sorgte für beste Unterhaltung bei den Besuchern.

Porträt von Michaela Holzinger
Michaela Holzinger
Hofburg
