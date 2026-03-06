Heftiger Frontalcrash: Lenkerinnen schwer verletzt

Unfallursache noch ungeklärt

Ein mitalarmierter Notarzt, der sich als First Responder in der Nähe befand, traf als Erster an der Unfallstelle ein und begann sofort mit der Versorgung der Verletzten. Zunächst war unklar, ob sich noch Personen in den Fahrzeugen befanden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich jedoch heraus, dass bereits alle Unfallbeteiligten aus den Fahrzeugen befreit waren.