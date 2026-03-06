Wanner erklärt seine Entscheidung für Österreich

„Ich spüre dort großes Vertrauen“

Seine jetzige Entscheidung für Österreich begründet er so: „In den letzten Monaten habe ich viele Gespräche geführt und lange darüber nachgedacht, was ich persönlich will. Am Ende hat sich für mich das Gefühl entwickelt, dass Österreich der richtige Weg ist. Ich spüre dort großes Vertrauen und eine klare Idee, wie ich der Mannschaft helfen kann. Natürlich bin ich dem DFB unglaublich dankbar für die Jahre in den Nachwuchsteams und wir haben bis jetzt einen sehr guten und fairen Austausch, aber jetzt freue ich mich darauf, alles für Österreich zu geben und vielleicht schon bald bei einem großen Turnier dabei zu sein.“