Wanner erklärt seine Entscheidung für Österreich

„Die Entscheidung war natürlich keine einfache“, so Paul Wanner in einem ersten Statement, nachdem er erklärt hatte, dass er künftig für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft und nicht für jene der Deutschen auflaufen werde.
Denn: „Ich habe einen deutschen Vater, eine österreichische Mutter – beide Länder sind ein Teil von mir“, erklärt das 20-jährige Offensiv-Talent vom PSV Eindhoven.
Dementsprechend hatten sich auch beide Verbände um Wanner, der bei den Bayern ausgebildet wurde, bemüht. Teamchef Ralf Rangnick hatte ihn schon 2022 als Trainingsgast zu Nationalmannschaft eingeladen. Im Nachwuchs lief Wanner aber für Deutschland auf.
„Ich spüre dort großes Vertrauen“
Seine jetzige Entscheidung für Österreich begründet er so: „In den letzten Monaten habe ich viele Gespräche geführt und lange darüber nachgedacht, was ich persönlich will. Am Ende hat sich für mich das Gefühl entwickelt, dass Österreich der richtige Weg ist. Ich spüre dort großes Vertrauen und eine klare Idee, wie ich der Mannschaft helfen kann. Natürlich bin ich dem DFB unglaublich dankbar für die Jahre in den Nachwuchsteams und wir haben bis jetzt einen sehr guten und fairen Austausch, aber jetzt freue ich mich darauf, alles für Österreich zu geben und vielleicht schon bald bei einem großen Turnier dabei zu sein.“
Wanner spielt nach seinen Stationen bei Bayern München, Heidenheim und Elversberg seit vergangenem Sommer bei der PSV Eindhoven in den Niederlanden. Für Eindhoven kommt er in 25 Pflichtspielen auf vier Treffer und drei Torvorlagen.
Nominierung am 16. März
Der Mittelfeldspieler träumt nun von der Teilnahme bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko. „Die WM ist ein Traum für jeden Spieler. Aber wie jeder andere Spieler muss ich mir eine Nominierung verdienen. Dafür gebe ich in jedem Spiel alles“, meinte Wanner. Das nächste Testspiel bestreitet Österreich am 27. März gegen Ghana. Davor ist ein Kurztrainingslager in Marbella angesetzt. Rangnick könnte Wanner dafür bereits nominieren. Seinen Kader will der ÖFB-Teamchef am 16. März verkünden.
