Nachwuchsgangster zockten für paar Euro Kinder ab

Die „Beute“ fiel nicht gerade üppig aus

So wurden etwa vier unmündige Kinder vom Duo abgezockt. Die „Beute“: zwei Euro. Einem anderen Jugendlichen haben die beiden Nachwuchsgangster den Weg versperrt – 23,50 Euro mussten her, erst dann durfte er weitergehen. Kurz darauf wird der Jüngere von einem Zeugen dabei gefilmt, wie er abermals eine Gruppe Kinder um deren Taschengeld bringt – was dann letztlich auch zu einer Anzeige führt. Wenige Tage später wiederholte sich das Spiel in einer Unterführung beim Busplatz in Feldkirch – auch in diesem Fall belief sich die Beute auf zwei Euro.