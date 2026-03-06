Supermarktkette MPreis sucht nach Investoren

Finanzielle Schwierigkeiten in der Vergangenheit

Der „Platzhirsch“ im Tiroler Lebensmittelhandel hatte in den vergangenen Jahren mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt – Wechsel in der Geschäftsführung waren die Folge. So war etwa der deutsche Restrukturierungsexperte Stefan Gros für einige Zeit mit an Bord. Im Sommer des Vorjahres traten dagegen neben David Mölk und Ingo Panknin noch Jakob und Mathias Mölk sowie Gerhard Gocek in die Leitung des Familienunternehmens ein.