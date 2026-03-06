Supermarktkette MPreis sucht nach Investoren

Der Tiroler Lebensmittelhändler MPreis mit Sitz in Völs hat sich auf die Suche nach „potenziellen Partnern“ begeben. Was genau hinter diesem Vorstoß steckt, dazu hielt sich die Geschäftsführung vage.
Laut einem Bericht der deutschen „Lebensmittelzeitung“ soll MPreis seine Fühler in Richtung Deutschland ausgestreckt und Investorenbriefe verschickt haben. Auch von Gesprächen mit Spar und Rewe war die Rede. Das Unternehmen selbst ging auf Nachfrage nicht näher darauf ein und sprach gegenüber der Presseagentur APA von der Prüfung einer „strategischen Möglichkeit“.
Die MPreis-Geschäftsführung verwies auf ein „dynamisches und wettbewerbsintensives Umfeld“, in dem sich der Lebensmitteleinzelhandel aktuell befinde. „Strategische Kooperationen sind in diesem Zusammenhang eine bewährte und branchenübliche Praxis, um im Wettbewerb mit multinationalen Konzernen bestehen zu können und gleichzeitig das bestmögliche Angebot für die Kundschaft zu sichern“, hieß es weiter. Daher würde eine Kooperation geprüft, dahingehende „konstruktive Gespräche“ wurden ins Treffen geführt.
Finanzielle Schwierigkeiten in der Vergangenheit
Der „Platzhirsch“ im Tiroler Lebensmittelhandel hatte in den vergangenen Jahren mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt – Wechsel in der Geschäftsführung waren die Folge. So war etwa der deutsche Restrukturierungsexperte Stefan Gros für einige Zeit mit an Bord. Im Sommer des Vorjahres traten dagegen neben David Mölk und Ingo Panknin noch Jakob und Mathias Mölk sowie Gerhard Gocek in die Leitung des Familienunternehmens ein.
2024 verbesserten sich die Zahlen wieder. Während im Jahresabschluss 2023 noch ein Verlust in Höhe von rund 17 Mio. Euro angegeben worden war, reduzierte sich dieser im Jahr 2024 deutlich auf 7,3 Mio. Euro.
