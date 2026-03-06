Schule geflutet: War es Racheakt von Ehemaligem?

Schüler nach einer Woche „Homeoffice“ zurück

Aber der oder die Täter sind bis jetzt noch nicht ausgeforscht. Das neueste Gerücht vor Ort: Ein „Ehemaliger“ könnte einen Racheakt gesetzt haben. Nach einer Woche im Homeoffice konnten die Gymnasiasten wieder zurück – und sitzen nun in der Volksschule nebenan. Unter anderem im Werksaal. Das ist nicht optimal, aber immer noch besser als Unterricht im Container.