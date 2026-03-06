Vorteilswelt
Intensive Tätersuche

Schule geflutet: War es Racheakt von Ehemaligem?

Wien
06.03.2026 16:00
Die Schule in der Sempergasse 45. Rechts: Putz fiel von Mauer, die Physiksaal-Decke stürzte ...
Die Schule in der Sempergasse 45. Rechts: Putz fiel von Mauer, die Physiksaal-Decke stürzte herab.(Bild: Krone KREATIV/Jöchl, Leserreporter)
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

Im Fall der schweren Sachbeschädigung im Albertus Magnus Gymnasium in Wien-Währing sind weiter viele Fragen offen – insbesondere jene der Täterschaft. Die Jugendlichen der AHS werden nun in der Volksschule nebenan unterrichtet.  

Mitte Februar verstopften ein oder mehrere Unbekannte die Waschbecken der privaten Albertus Magnus AHS und drehten die Wasserhähne voll auf. Wie berichtet, wurde das Gebäude in der Währinger Semperstraße über Nacht geflutet, zwölf Klassenräume und der Physiksaal zumindest teilweise zerstört.

In einer ersten Schätzung bezifferte die Polizei den Schaden auf zumindest 300.000 Euro. Ermittelt wird wegen schwerer Sachbeschädigung.

Schüler nach einer Woche „Homeoffice“ zurück
Aber der oder die Täter sind bis jetzt noch nicht ausgeforscht. Das neueste Gerücht vor Ort: Ein „Ehemaliger“ könnte einen Racheakt gesetzt haben. Nach einer Woche im Homeoffice konnten die Gymnasiasten wieder zurück – und sitzen nun in der Volksschule nebenan. Unter anderem im Werksaal. Das ist nicht optimal, aber immer noch besser als Unterricht im Container.

Das private Albertus Magnus Gymnasium in Währing. Putz fällt von Decken und Wänden. Die Mauern ...
300.000 Euro Kosten
Zerstörungsakt in Schule: Bilder zeigen Schäden
25.02.2026

Die Bildungseinrichtung gehört zur Vereinigung österreichischer Ordensschulen. Dort konnte man zuletzt nicht sagen, bis wann die Schäden behoben sind. Und wer das bezahlt. Sprecherin Regina Ahlgrimm-Siess: „Wir stehen weiterhin bei einer sechsstelligen Schadenshöhe und die Frage der Täterschaft ist nach wie vor seitens der Polizei offen.“

Wien
06.03.2026 16:00
Wien
