Buckley kann den Sekt einkühlen, Chalamet zittert

Chalamet nicht mehr Favorit

Lange galt es als höchst wahrscheinlich, dass Timothée Chalamet heuer in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ im Dolby Theatre geehrt wird. Doch seine Serie an Auszeichnungen kam zuletzt etwas ins Straucheln. Er verkörpert im rasanten Film „Marty Supreme“ von Josh Safdie einen Tischtennisspieler, der überzeugt davon ist, der beste der Welt zu sein. Auf seinem Weg, das zu beweisen, lässt er einiges zu Bruch gehen – auch Beziehungen und die Hoffnungen anderer Menschen. Für seine Darbietung wurde der 30-Jährige schon mit einem Golden Globe oder auch bei den Critics Choice Awards geehrt. Auf einen Oscar wartet er trotz mittlerweile drei Nominierungen noch. Geht er an ihn, wäre er der zweitjüngste Hauptdarsteller-Preisträger in der Oscar-Geschichte. Rekordhalter ist Adrien Brody („The Pianist“).