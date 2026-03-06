„Die Menschlichkeit kommt immer mehr abhanden“

„Krone“: In Ihrem Buch „Der vergessene Patient“ rechnen Sie mit der Gesundheitsindustrie ab. Was ist das Problem?

Günther Loewit: Dass wir Ärzte uns unsere ureigene Kompetenz der Heilung, von der, und das ist mir wichtig zu betonen, absolut notwendigen Pharmaindustrie, aus der Hand nehmen lassen. Es wird am laufenden Band viel Geld ausgegeben, um Befunde zu Krankheiten zu erheben. Dadurch werden mehr Kranke produziert, anstatt kranke Menschen gesund zu machen. Zudem müssen wir, um mehr Zeit für den Patienten zu haben, die überschießende Bürokratie abbauen.