Ein Ball jagt den nächsten: Stresstest für Promis

Heuer erwartet uns der kürzeste Fasching seit langem. Die Ballsaison zeigt sich von ihrer stressigsten Seite. Die „Krone“ hat sich genauer angeschaut, wo man wen trifft und warum sich der Messe Congress Graz zum größten Tanzsaal Österreichs verwandelt.
Nicht nur die eingefleischten Ballgeher ächzen schon jetzt über die Saison, die sie heuer erwartet. Denn sie wird kurz, wie schon lange nicht mehr. Benimmdich-Papst Thomas Schäfer-Elmayer muss da jetzt bitte wegschauen, aber der eine, oder andere Herr wird Smoking und Frack nicht mal zur Putzerei bringen können, weil es geht dahin. Schlag auf Schlag.
Schon bald geht es los
Den Auftakt macht am bereits nächsten Freitag (09.01.) der Steirerball in der Hofburg. Nicht nur für Landeshauptmann Mario Kunasek und Designerin Lena Hoschek ein Pflichttermin, wenn dorthin geladen wird. Am 15. Jänner gastieren auch die Zuckerbäcker dort – für Künstler wie Daniela Fally ein leger, süßer Top-Treff mit Suchtgefahr. Für die Ballmutti Birgit Sarata sowieso.
Ob Operndiva Anna Netrebko oder Kunst-Mäzenin Birgit Lauda wieder, so wie 2025, bei den Philharmonikern aufschlagen werden? Gut möglich (aber noch top secret), am 22. Jänner ist im Musikverein jedenfalls alles vorbereitet.
So wie für den Jägerball alles gerichtet ist. Zum Halali wird dort am Tag nach dem Hahnenkammrennen, erneut in der Hofburg, geblasen. Der Jet Set hat also viel vor – Ballpräsidentin Christa Kummer auch. Bei ihr stehen für den 26. Jänner alle Zeichen auf „Go“, ebenso für das Bundesland Salzburg und Landeshauptfrau Karoline Edtstadler. Sie übernehmen heuer die Patronanz.
Höhepunkt des Faschings
Am 16. Jänner wirft der Opernball seine Schatten voraus, wenn bei der traditionellen Pressekonferenz erste Details zum Höhepunkt des Faschings, heuer am 12. Februar, lanciert werden. Wer schickt sich an Lugner-Nachfolger zu werden? Ein paar Herrschaften haben schon aufgezeigt.
Übrigens, wer dann noch Kraft hat, jettet in die Steiermark. Am 13. Februar lockt nochmal der Steirische Bauernbundball in den Messe Congress Graz mit Künstlern wie Andreas Gabalier. Beim größten Ball des Landes erwartet man rekordverdächtige 16.000 Besucher.
