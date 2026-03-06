Trump will von Iran „bedingungslose Kapitulation“

„Vom Rand der Zerstörung zurückholen“

Trump schrieb weiter, die USA und ihre Verbündeten würden nach einer Kapitulation der Islamischen Republik dazu beitragen, den Iran „vom Rand der Zerstörung zurückzuholen und ihn wirtschaftlich größer, besser und stärker zu machen als je zuvor“. Zur Bedingung machte er die Ernennung eines „großartigen und akzeptablen Führers“ oder mehrerer Führungsfiguren.