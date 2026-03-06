„Das ist eine völlig neue Rennfahr-Dimension“

Toto, die Spannung steigt. Vor dem Saisonstart wurde allerorts wild spekuliert, da hieß es, Mercedes ist die klare Nummer 1. Wie sieht die Analyse des Teamchefs aus?

Toto Wolff: Wir hatten gute Tests, sowohl auf die einzelne Runde als auch in der Race-Simulation. Das war besser als in den letzten drei Jahren, ist ein positives Zeichen, aber kein Garant für ein gutes Rennen in Melbourne. Und: Ich persönlich war in den letzten 15 Jahren nie wirklich selbstsicher.