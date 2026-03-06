„Das ist eine völlig neue Rennfahr-Dimension“

Im australischen Melbourne steig am Sonntag in der Früh der Auftakt zur Formel1-Saison 2026. Mercedes-Teamchef Totot Wolff stand vorab im großen Interview Rede und Antwort. Warum er seine Fahrer nicht als Favoriten sieht und kein Team weiß, wo es im Moment steht. Plus: Wieso es bei Aston Martin ganz düster aussieht.
Toto, die Spannung steigt. Vor dem Saisonstart wurde allerorts wild spekuliert, da hieß es, Mercedes ist die klare Nummer 1. Wie sieht die Analyse des Teamchefs aus?
Toto Wolff: Wir hatten gute Tests, sowohl auf die einzelne Runde als auch in der Race-Simulation. Das war besser als in den letzten drei Jahren, ist ein positives Zeichen, aber kein Garant für ein gutes Rennen in Melbourne. Und: Ich persönlich war in den letzten 15 Jahren nie wirklich selbstsicher.
