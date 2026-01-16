Abgesehen davon, dass ein nicht zu übersehender Teil der Wähler einen blauen und nicht wieder einen türkis-schwarzen Bundeskanzler wollte: Diese so ungeliebte Koalition wird, wenn schon nicht bis zum Ende der Legislaturperiode 2029, so doch noch eine Weile das Land regieren. Man muss nach wohlklingenden Ankündigungen sicher nicht in Jubel ausbrechen. Aber sollten wir der Regierung nicht auch die Chance geben, den richtigen Weg einzuschlagen?