Von Experten und aus der Wirtschaft kommt überwiegend – verhaltener – Applaus für die Regierungs-Ankündigung, ab Mitte des Jahres die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auf fünf Prozent zu senken.
Die Begeisterung bei den Österreichern hält sich in Grenzen. Immerhin antworteten aber auf die Frage des Tages der „Krone“, ob diese Steuersenkung ein richtiger Schritt der Regierung sei, 55 Prozent mit Ja. Das ist angesichts der massiven Skepsis gegenüber der Koalition ein passabler Wert.
Das Ergebnis der Frage des Tages vom 14.1.:
Der gestern in der „Krone“ und auf krone.at zu lesende Kommentar, wonach das auch in Meinungsumfragen sichtbar werdende vernichtende Urteil einer Mehrheit der Österreicher über die ÖVP-SPÖ-NEOS-Koalition die Regierenden spät, aber doch geweckt zu haben scheine, teilen viele in ihren Online-Postings hingegen nicht.
Tenor vieler Online-Kommentare: Nur Augenauswischerei, bezahlen werden es letztlich ja doch die Bürger. Und nicht wenige kommen zum Schluss: Aufgewacht ist diese Regierung erst, wenn sie zurücktritt. Ein zu hartes Urteil?
Abgesehen davon, dass ein nicht zu übersehender Teil der Wähler einen blauen und nicht wieder einen türkis-schwarzen Bundeskanzler wollte: Diese so ungeliebte Koalition wird, wenn schon nicht bis zum Ende der Legislaturperiode 2029, so doch noch eine Weile das Land regieren. Man muss nach wohlklingenden Ankündigungen sicher nicht in Jubel ausbrechen. Aber sollten wir der Regierung nicht auch die Chance geben, den richtigen Weg einzuschlagen?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.