„Krone“-Kommentar

Die Chance geben, den richtigen Weg einzuschlagen

Kolumnen
16.01.2026 06:00
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)
Von Experten und aus der Wirtschaft kommt überwiegend – verhaltener – Applaus für die Regierungs-Ankündigung, ab Mitte des Jahres die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auf fünf Prozent zu senken.

Die Begeisterung bei den Österreichern hält sich in Grenzen. Immerhin antworteten aber auf die Frage des Tages der „Krone“, ob diese Steuersenkung ein richtiger Schritt der Regierung sei, 55 Prozent mit Ja. Das ist angesichts der massiven Skepsis gegenüber der Koalition ein passabler Wert.

Das Ergebnis der Frage des Tages vom 14.1.:

Der gestern in der „Krone“ und auf krone.at zu lesende Kommentar, wonach das auch in Meinungsumfragen sichtbar werdende vernichtende Urteil einer Mehrheit der Österreicher über die ÖVP-SPÖ-NEOS-Koalition die Regierenden spät, aber doch geweckt zu haben scheine, teilen viele in ihren Online-Postings hingegen nicht.

Tenor vieler Online-Kommentare: Nur Augenauswischerei, bezahlen werden es letztlich ja doch die Bürger. Und nicht wenige kommen zum Schluss: Aufgewacht ist diese Regierung erst, wenn sie zurücktritt. Ein zu hartes Urteil?

Abgesehen davon, dass ein nicht zu übersehender Teil der Wähler einen blauen und nicht wieder einen türkis-schwarzen Bundeskanzler wollte: Diese so ungeliebte Koalition wird, wenn schon nicht bis zum Ende der Legislaturperiode 2029, so doch noch eine Weile das Land regieren. Man muss nach wohlklingenden Ankündigungen sicher nicht in Jubel ausbrechen. Aber sollten wir der Regierung nicht auch die Chance geben, den richtigen Weg einzuschlagen?

