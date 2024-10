Trump bedient bei McDonald‘s und ätzt gegen Harris

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat Wahlkampf in einer Filiale des Schnellrestaurants McDonald“s gemacht – die Aktion ist ein Seitenhieb auf seine demokratische Rivalin Kamala Harris. „Ich wollte das schon mein ganzes Leben lang machen. Und jetzt mache ich es“, sagte der 78-Jährige vor seinem Kurzbesuch in einer Filiale in Feasterville-Trevose im US-Staat Pennsylvania. Nach der Ankunft zog Trump sein Jackett aus und legte sich eine Schürze um.