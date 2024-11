Kennedy zeigte sich beim Burger essen mit Trump

Angst vor Chemikalien?

Möglicherweise hat sein Einsatz mit seinen Verschwörungstheorien zu tun. So hatte Kennedy in der Vergangenheit beispielsweise behauptet, dass Chemikalien in der Umwelt Kinder zu Transgendern machen würden. Ein dringender Grund also, gegen hoch verarbeitete Lebensmittel vorzugehen? „Make America Healthy Again“, verkündete der 70-Jährige in Anlehnung an Trumps Slogan „Make America Great Again“. Der designierte US-Präsident isst übrigens laut eigener Aussage gerne Fast Food.