Abgewählte Regierung | Wenigstens ein Lichtlein

Wenigstens ein Lichtlein. 155 Tage hatte die Regierungsbildung gedauert, Anfang Jänner waren bekanntlich die Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos geplatzt, danach jene von FPÖ und ÖVP. Zuletzt war man schon froh, dass das Land überhaupt eine Regierung bekommen hatte. Die in der ersten Regierungsbildungsphase noch geforderten oder zumindest erhofften „Leuchtturmprojekte“ – sie fehlten im Dreier-Programm. Das wurde der Koalition zunächst nachgesehen. Doch längst wird im Regierungsviertel, wenn schon niemand Leuchttürme erwartet, so doch zumindest noch ein paar hellen Lichtern gesucht. Dass sie zu leuchten beginnen müssen, das wissen Christian Stocker, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger natürlich. Aber können sie auch liefern? Sie versuchen es gerade wieder und glauben, das Licht in Mauerbach am Stadtrand von Wien gefunden zu haben. Von dort kommen sie am Mittwoch zurück in die Hauptstadt mit teils neuen Vorschlägen, Weichenstellungen und Einigungen etwa bei der Industriestrategie, Inflationsbekämpfung, Asylregeln. Ein Leuchtfeuer? Wenigstens ein Lichtlein. Hoffentlich.