Prozess: Ex-Mitarbeiter raubte Supermärkte aus

Waffe an Nacken eines Opfers gedrückt

Bewaffnet mit einer Airsoft-Pistole soll der Mann die Mitarbeiter mit vorgehaltener Waffe bedroht, sie zum Knien gezwungen und teils mit Kabelbindern gefesselt haben. In einem Fall soll er die Pistole sogar direkt an den Nacken eines Opfers gedrückt haben. Immer wieder drohte er laut Anklage damit, zu schießen.