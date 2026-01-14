Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tat nach Ladenschluss

Prozess: Ex-Mitarbeiter raubte Supermärkte aus

Gericht
14.01.2026 09:58
Ziel der Raubüberfälle: mehrere Geschäfte einer Diskonter-Kette in Wien.
Ziel der Raubüberfälle: mehrere Geschäfte einer Diskonter-Kette in Wien.(Bild: Joshhh)

Am Mittwoch muss sich ein 30-jähriger Serbe, der seit seiner Kindheit in Österreich lebt, vor dem Landesgericht für Strafsachen Wien verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm zwischen 2023 und 2025 eine unglaublich brutale Serie von Überfällen auf Diskonter-Filialen quer durch Wien vor. Beute: mehr als 53.000 Euro Bargeld.

0 Kommentare

Der Angeklagte soll seine ehemaligen Insider-Kenntnisse gnadenlos ausgenützt haben. Jahrelang arbeitete er selbst im Lebensmittelhandel, kannte Kassen- und Abrechnungsabläufe genau. Laut Anklage nutzte er dieses Wissen, um sich nach Ladenschluss in Filialen einzusperren und die Angestellten zu überrumpeln.

Waffe an Nacken eines Opfers gedrückt
Bewaffnet mit einer Airsoft-Pistole soll der Mann die Mitarbeiter mit vorgehaltener Waffe bedroht, sie zum Knien gezwungen und teils mit Kabelbindern gefesselt haben. In einem Fall soll er die Pistole sogar direkt an den Nacken eines Opfers gedrückt haben. Immer wieder drohte er laut Anklage damit, zu schießen.

Während Abrechnung zugeschlagen
Die Überfälle folgten stets demselben Muster: Verstecken im Geschäft zu Ladenschluss, Zuschlagen während der Abrechnung – Flucht mit dem Bargeld im Rucksack. Die betroffenen Angestellten mussten Todesangst ausstehen.

Andreas Reichenbach ist der Verteidiger des Angeklagten.
Andreas Reichenbach ist der Verteidiger des Angeklagten.(Bild: P. Huber)

Der 30-Jährige ist geschieden, arbeitslos und hoch verschuldet. Rund 40.000 Euro Schulden, dazu Angst vor Wohnungsverlust – das soll ihn laut Ermittlern zu den Taten getrieben haben. In Österreich war er bislang unbescholten. Ihm drohen ein bis 15 Jahre Haft.

Porträt von Hannah Tilly
Hannah Tilly
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
383.888 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
164.678 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
145.206 mal gelesen
Mehr Gericht
Tat nach Ladenschluss
Prozess: Ex-Mitarbeiter raubte Supermärkte aus
Tirolerin vor Gericht
Abschiedsbrief gefälscht, um Alleinerbin zu sein
Krone Plus Logo
Wirrwarr um Anteile
Bruchlandung vor Gericht im Krimi um Flughafen
Sturzbetrunken
Führerscheinneuling verursachte Verkehrsunfall
Prozess in Innsbruck
Schlagen mit Leine muss keine Tierquälerei sein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf