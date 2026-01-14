Prozess: Ex-Mitarbeiter raubte Supermärkte aus

Am Mittwoch muss sich ein 30-jähriger Serbe, der seit seiner Kindheit in Österreich lebt, vor dem Landesgericht für Strafsachen Wien verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm zwischen 2023 und 2025 eine unglaublich brutale Serie von Überfällen auf Diskonter-Filialen quer durch Wien vor. Beute: mehr als 53.000 Euro Bargeld.
Der Angeklagte soll seine ehemaligen Insider-Kenntnisse gnadenlos ausgenützt haben. Jahrelang arbeitete er selbst im Lebensmittelhandel, kannte Kassen- und Abrechnungsabläufe genau. Laut Anklage nutzte er dieses Wissen, um sich nach Ladenschluss in Filialen einzusperren und die Angestellten zu überrumpeln.
Waffe an Nacken eines Opfers gedrückt
Bewaffnet mit einer Airsoft-Pistole soll der Mann die Mitarbeiter mit vorgehaltener Waffe bedroht, sie zum Knien gezwungen und teils mit Kabelbindern gefesselt haben. In einem Fall soll er die Pistole sogar direkt an den Nacken eines Opfers gedrückt haben. Immer wieder drohte er laut Anklage damit, zu schießen.
Während Abrechnung zugeschlagen
Die Überfälle folgten stets demselben Muster: Verstecken im Geschäft zu Ladenschluss, Zuschlagen während der Abrechnung – Flucht mit dem Bargeld im Rucksack. Die betroffenen Angestellten mussten Todesangst ausstehen.
Der 30-Jährige ist geschieden, arbeitslos und hoch verschuldet. Rund 40.000 Euro Schulden, dazu Angst vor Wohnungsverlust – das soll ihn laut Ermittlern zu den Taten getrieben haben. In Österreich war er bislang unbescholten. Ihm drohen ein bis 15 Jahre Haft.
