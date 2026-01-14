Tauernautobahn ab Samstag wieder zweispurig offen

Stau, so weit das Auge reicht. Die Gemeinden Werfen und Pfarrwerfen waren in den vergangenen Tagen wieder Mittelpunkt von Blechkolonnen. Tausende Autos mussten Richtung Norden von der Autobahn runter, nahmen den Weg durch die Pongauer Gemeinden und setzten ihre Fahrt erst ab Pass Lueg oder Golling wieder auf der Tauernautobahn fort.