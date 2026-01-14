Tauernautobahn ab Samstag wieder zweispurig offen

Ein Lkw-Brand am vergangenen Freitag setzte dem Brentenbergtunnel bei Werfen massiv zu. Bei der letzten Besichtigung stellte Asfinag-Vorstandsdirektor, Hartwig Hufnagl, in Aussicht, dass der Tunnel ab kommendem Samstag wieder zweispurig befahrbar sein wird – mit einer kleinen Einschränkung ...
Stau, so weit das Auge reicht. Die Gemeinden Werfen und Pfarrwerfen waren in den vergangenen Tagen wieder Mittelpunkt von Blechkolonnen. Tausende Autos mussten Richtung Norden von der Autobahn runter, nahmen den Weg durch die Pongauer Gemeinden und setzten ihre Fahrt erst ab Pass Lueg oder Golling wieder auf der Tauernautobahn fort.
Positive Aussichten
Eine erste Stellungnahme des ASFINAG-Vorstandsdirektors, Hartwig Hufnagl, macht jedoch Hoffnung. Er stellte in Aussicht, dass ab Samstag wieder zweispurig Richtung Norden gefahren werden kann. Die Geschwindigkeit solle aber gedrosselt werden – ob auf 60 oder 80 km/h, ist noch nicht klar.
Nähere Details zur Schadenshöhe, zu Reparaturen und dem gesamten Ausmaß der Schäden folgen. Der rumänische Lkw-Fahrer, der den Unfall verursacht hat, soll übrigens im Koma liegen. Verkehrsexperte Gerhard Kronreif geht von Sekundenschlaf als Unfallursache aus.
Laut Asfinag-Baudirektor Hanspeter Treichl sei durch die neuen Sicherheitsmaßnahmen das Schlimmste verhindert worden. Die Rettungskette habe perfekt funktioniert.
