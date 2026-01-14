Experte rät Österreichern zu mehr Vorsorge

Der mehrtägige Stromausfall in Berlin zeigt, wie schnell kritische Infrastruktur an ihre Grenzen kommen kann – und dass es „keine hundertprozentige Sicherheit“ gibt, warnt Blackout-Experte Herbert Saurugg. Auch Österreich sei zwar grundsätzlich gut aufgestellt, dennoch gebe es immer „Single Points of Failure“, bei denen ein Schaden oder Anschlag weitreichende Folgen haben kann. Wichtig sei deshalb nicht nur die gesetzliche Pflicht, sondern echte Vorbereitung – auch bei Firmen, denn oft fehlen Fachkräfte für die Umsetzung. Privat rät Saurugg zu Vorsicht: Kerzen seien im Blackout brandgefährlich, besser sei eine Taschenlampe als sichere Basis-Vorsorge.
