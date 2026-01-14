Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neun Babys sind tot

Sibirien: Festnahmen nach Tod von Neugeborenen

Ausland
14.01.2026 14:47
Nach dem Tod von neun Neugeborenen in einem Krankenhaus in der sibirischen Stadt Nowokusnezk ...
Nach dem Tod von neun Neugeborenen in einem Krankenhaus in der sibirischen Stadt Nowokusnezk sind der Chefarzt und der stellvertretende Leiter der Säuglingsstation festgenommen worden.(Bild: Rafael Ben-Ari/Chameleons Eye, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nachdem es auf der Geburtenstation eines Krankenhauses in Nowokusnezk in Sibirien zu mysteriösen Todesfällen Neugeborener gekommen war, wurden nun erste Verdächtige festgenommen – darunter der Chefarzt.

0 Kommentare

Der Oberarzt und der stellvertretende Leiter der Säuglingsstation werden der fahrlässigen Tötung von zwei oder mehr Personen infolge der unsachgemäßen Erfüllung beruflicher Pflichten verdächtigt, wie das staatliche russische Ermittlungskomitee am Mittwoch mitteilte. Den Angaben nach starben vom 4. bis 12. Jänner neun Neugeborene aufgrund von „Fahrlässigkeit“.

Auf der Station seien 32 Säuglinge in Intensivbehandlung gewesen, darunter 16 Frühgeborene, viele von ihnen mit bereits im Mutterleib erworbenen Infektionen, hatte die Gesundheitsbehörde der Region Kemerowo erläutert. Der Gebietsgouverneur Ilja Seredjuk hatte angegeben, dass der Chefarzt vorübergehend suspendiert worden sei.

Lesen Sie auch:
Diese Klinik wurde für die Babys zur Todesfalle.
Gefährlicher Erreger?
Mysteriöses Sterben: Viele Babys in Russland tot!
13.01.2026
„Zu wenige Kinder“
Maximale Kontrolle: Putin plant „Geburtenregister“
26.10.2025

Gutachten angefordert
Opfer und Zeugen wurden bereits befragt, Unterlagen und Datenträger beschlagnahmt und neun medizinische Gutachten angeordnet.

Die Geburtsstation Nr. 1 der städtischen Klinik wurde zudem geschlossen, weil bei Mitarbeitern verstärkt Erreger von Atemwegskrankheiten nachgewiesen worden seien, meldete die Nachrichtenagentur Ria Nowosti.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf