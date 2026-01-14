Indien als das bessere China

Kanzler Merz erntet in seiner Heimat einen Shitstorm, weil er mit Indiens Modi bei dessen Volksfest Drachen in den Himmel steigen ließ, statt zu Hause Deutschlands Krise zu lösen. So kurzsichtig kann Kritik sein! Merz hatte im Schlepptau die Bosse der deutschen Wirtschaft. Es geht letztlich um deutsche Jobs. Kritik gibt es auch auf höherer Ebene: Merz sei der erste Kanzler, der auf seiner ersten Asienreise nicht China, sondern Indien besucht. Der Liebesentzug ist kein Zufall!