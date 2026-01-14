Indien als das bessere China

Kanzler Merz erntet in seiner Heimat einen Shitstorm, weil er mit Indiens Modi bei dessen Volksfest Drachen in den Himmel steigen ließ, statt zu Hause Deutschlands Krise zu lösen. So kurzsichtig kann Kritik sein! Merz hatte im Schlepptau die Bosse der deutschen Wirtschaft. Es geht letztlich um deutsche Jobs. Kritik gibt es auch auf höherer Ebene: Merz sei der erste Kanzler, der auf seiner ersten Asienreise nicht China, sondern Indien besucht. Der Liebesentzug ist kein Zufall!
Indien als bevölkerungsreichstes Land der Welt ist der neue Hoffnungsmarkt der Welt. Der charismatische (aber nicht makellose) Hindu-Nationalist Modi hat den schlafenden Riesen wach geküsst. Indien und Taiwan waren 2025 mit sieben Prozent Zuwachs die Wirtschaftstiger der Welt (Indien allerdings von niedriger Basis aus, aber um vieles besser als der islamische Rivale Pakistan).
Indien ist im Gegensatz zu China ein (halbwegs) demokratischer Rechtsstaat mit westlichem „Feeling“. Modi umarmt zwar alles, was ihm in die Quere kommt, aber man darf sich von ihm keine Gefolgschaft erwarten. Er handelt nach rein indischen Interessen. Das gilt auch für russisches Erdöl. Diese neutrale, vormals „blockfreie“ Politik hat in Indien Tradition.
Indien ist mit historischer Verspätung der Knopf aufgegangen, das Land zieht davon. Mit jedem neuen asiatischen Tigerstaat gilt es für Europa, rasch an Bord zu sein. Denn wer zu spät kommt...
