Auf ÖSV-Asse wartet bei Olympia ein Kaltstart

Medaille als großes Ziel

Offiziell werden die zwei ÖSV-Athleten erst noch bekannt gegeben. Der Weg führt aber wohl nur über den Kärntner Paul Verbnjak und Johanna Hiemer (St). Das Duo hatte im Vorjahr auch den Quotenplatz für den ÖSV geholt, war auch im Weltcup ohne Konkurrenz das klar stärkste österreichische Team gewesen. Bei den Spielen ist eine Medaille das klare Ziel, hatte Verbnjak schon nach der vergangenen Weltcup-Saison gesagt.