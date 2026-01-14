Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nur ein Weltcup davor

Auf ÖSV-Asse wartet bei Olympia ein Kaltstart

Kärnten
14.01.2026 14:59
Paul Verbnjak startet ab Donnerstag beim Weltcup in Courchevel.
Paul Verbnjak startet ab Donnerstag beim Weltcup in Courchevel.(Bild: Red Bull Content Pool/ Stefan Voitl)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Später Saisonstart für den Klagenfurter Paul Verbnjak! Der Skibergsteiger startet am Donnerstag heuer erstmals in Courchevel (Fr) bei einem Weltcup-Event. Für den Mixed-Bewerb, der ja olympisch ist, gibt es nur einen Testlauf vor den Spielen in Cortina.

0 Kommentare

Spät, aber doch! Die ÖSV-Skibergsteiger legen diese Woche im Weltcup los. Weil der Großteil der rot-weiß-roten Asse den USA-Trip im Dezember nicht mitmachte, ist der Sprint und das Vertical in Courchevel am Donnerstag und Freitag der erste internationale Vergleich der Saison. Außerdem musste die Olympia-Qualifikation für die Plätze im Mixed-Bewerb am 21. Februar in Bormio intern absolviert werden. Vor den Spielen gibt‘s nur ein Mixed-Rennen am 1. Februar im spanischen Boi Taüll – ein echter Kaltstart also.

Paul Verbnjak freut sich auf den Weltcup-Auftakt.
Paul Verbnjak freut sich auf den Weltcup-Auftakt.(Bild: Red Bull Content Pool/ Stefan Voitl)

Medaille als großes Ziel
Offiziell werden die zwei ÖSV-Athleten erst noch bekannt gegeben. Der Weg führt aber wohl nur über den Kärntner Paul Verbnjak und Johanna Hiemer (St). Das Duo hatte im Vorjahr auch den Quotenplatz für den ÖSV geholt, war auch im Weltcup ohne Konkurrenz das klar stärkste österreichische Team gewesen. Bei den Spielen ist eine Medaille das klare Ziel, hatte Verbnjak schon nach der vergangenen Weltcup-Saison gesagt.

Lesen Sie auch:
Paul Verbnjak ist eine Medaillenhoffnung für Österreich bei den Olympischen Spielen im Februar ...
Krone Plus Logo
Er träumt von Olympia
ÖSV-Ass quälte Fitness-Influencer die Piste hinauf
06.11.2025

Im Training hat sich der Kärntner Bergauf-Spezialist seit zwei Jahren auch auf die schnelleren Disziplinen fokussiert – weil Vertical und Individual ja nicht olympisch sind.

Zuletzt forderte Verbnjak Dominator Bonnet
„Ich bin regelmäßig in der Kraftkammer. Der neue Trainingsansatz hilft mir aber auch im Vertical. Bei den Schweizer Meisterschaften vor einer Woche war ich lange gleichauf mit Remi Bonnet, den Dominator der letzten Weltcup-Saisonen“, erzählt Verbnjak, der bei Olympia auch den Sprint mitnehmen muss.

Je ein Platz für Damen und Herren
„Österreich hat für Herren und Damen jeweils einen Quotenplatz – das heißt, dass die Mixed-Teilnehmer auch im Sprint antreten müssen.“ Beim Weltcup in Courchevel ist am Freitag im Vertical auch der Gailtaler Christof Hochenwarter dabei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Nach Berlin-Blackout
Experte rät Österreichern zu mehr Vorsorge
Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
410.960 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
167.330 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
146.092 mal gelesen
Mehr Kärnten
Nur ein Weltcup davor
Auf ÖSV-Asse wartet bei Olympia ein Kaltstart
Prozess um Mordversuch
Amoklauf im Mölltal: „Wortlos in Kopf gestochen!“
Um Angebot zu sichern
Hier sorgen Politiker für perfekte Eislaufflächen
Mit über 100 km/h
ÖSV-Ass rast im Blindflug über die WM-Strecke
Krone Plus Logo
Die Anbindung zählt
So wirkt sich Koralmbahn auf die Immo-Preise aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf