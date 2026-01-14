Auf ÖSV-Asse wartet bei Olympia ein Kaltstart

Später Saisonstart für den Klagenfurter Paul Verbnjak! Der Skibergsteiger startet am Donnerstag heuer erstmals in Courchevel (Fr) bei einem Weltcup-Event. Für den Mixed-Bewerb, der ja olympisch ist, gibt es nur einen Testlauf vor den Spielen in Cortina.
Spät, aber doch! Die ÖSV-Skibergsteiger legen diese Woche im Weltcup los. Weil der Großteil der rot-weiß-roten Asse den USA-Trip im Dezember nicht mitmachte, ist der Sprint und das Vertical in Courchevel am Donnerstag und Freitag der erste internationale Vergleich der Saison. Außerdem musste die Olympia-Qualifikation für die Plätze im Mixed-Bewerb am 21. Februar in Bormio intern absolviert werden. Vor den Spielen gibt‘s nur ein Mixed-Rennen am 1. Februar im spanischen Boi Taüll – ein echter Kaltstart also.
Medaille als großes Ziel
Offiziell werden die zwei ÖSV-Athleten erst noch bekannt gegeben. Der Weg führt aber wohl nur über den Kärntner Paul Verbnjak und Johanna Hiemer (St). Das Duo hatte im Vorjahr auch den Quotenplatz für den ÖSV geholt, war auch im Weltcup ohne Konkurrenz das klar stärkste österreichische Team gewesen. Bei den Spielen ist eine Medaille das klare Ziel, hatte Verbnjak schon nach der vergangenen Weltcup-Saison gesagt.
Im Training hat sich der Kärntner Bergauf-Spezialist seit zwei Jahren auch auf die schnelleren Disziplinen fokussiert – weil Vertical und Individual ja nicht olympisch sind.
Zuletzt forderte Verbnjak Dominator Bonnet
„Ich bin regelmäßig in der Kraftkammer. Der neue Trainingsansatz hilft mir aber auch im Vertical. Bei den Schweizer Meisterschaften vor einer Woche war ich lange gleichauf mit Remi Bonnet, den Dominator der letzten Weltcup-Saisonen“, erzählt Verbnjak, der bei Olympia auch den Sprint mitnehmen muss.
Je ein Platz für Damen und Herren
„Österreich hat für Herren und Damen jeweils einen Quotenplatz – das heißt, dass die Mixed-Teilnehmer auch im Sprint antreten müssen.“ Beim Weltcup in Courchevel ist am Freitag im Vertical auch der Gailtaler Christof Hochenwarter dabei.
