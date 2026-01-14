Ski-Legenden streiten sich um Dominator Odermatt!

Wie gut ist Marco Odermatt wirklich? An dieser Frage scheiden sich die Geister zweier ehemaliger Spitzen-Skirennläufer. Alberto Tomba sieht die Dominanz des Schweizers auch darin begründet, dass zwei große Konkurrenten mit schwerwiegenden Verletzungen zu kämpfen haben. Von ÖSV-Legende Hermann Maier erntet er dafür nur ein „sehe ich nicht so.“
„Im Endeffekt muss man sich immer erst durchsetzen, egal wer da ist. Er hat sich auch nach oben gearbeitet“, adelt Maier im Interview mit „Blick“ den aktuellen Ski-Dominator Marco Odermatt. Und nimmt dabei Bezug auf einen Sager des ehemaligen italienischen Ski-Superstars Alberto Tomba.
Am Rande des Weltcup-Wochenendes in Gröden im Dezember hatte dieser noch angemerkt: „Mit Cyrpien Sarrazin und Aleksander Aamodt Kilde haben sich die stärksten Rivalen von Odermatt durch schwere Stürze selbst eliminiert.“ Anschließend schickte er dem Schweizer noch als Rat hinterher: „Er soll diese Zeit gut nutzen, solange er von seiner Konkurrenz nicht aufs Schärfste gefordert wird.“
Maier adelt Odermatt
Von Maier gibt es dazu nun ein trockenes „Ich sehe das eigentlich nicht so.“ Es spiele nämlich keine Rolle, „ob da wer verletzt ist oder nicht. Jeder probiert da irgendwo ganz oben zu sein und er setzt sich ab – und zwar in drei Disziplinen“, stellt Maier klar.
Zudem lobte die ÖSV-Legende den Schweizer: „Für mich ist die große Bewunderung, was er alles unterordnet. Er hat wirklich diesen Willen, dass er den Sport ganz, ganz oben hinstellt. Das ist das Besondere.“ Ob Tomba das so stehen lässt?
