Nun ist es offiziell

Wie der Vater, so der Sohn: Ibrahimovic zu Ajax!

Fußball International
14.01.2026 13:40
Maximilian Ibrahimovic
Maximilian Ibrahimovic(Bild: AFP/APA/MIGUEL MEDINA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wie der Vater, so der Sohn! Ein Vierteljahrhundert nach Zlatan Ibrahimovic wechselt dessen Sohn Maximilian zu Ajax Amsterdam. 

Wie der niederländische Traditionsklub und der abgebende Verein Milan mitteilten, wird der 19-jährige Stürmer bis Saisonende ausgeliehen.

Auch Milan war eine Station in der großen Karriere von Papa Zlatan. Maximilian Ibrahimovic spielte zuletzt im zweiten Team der Mailänder. Bei Ajax soll er vorerst in der U23 stürmen. Maximilians Bruder Vincent (17) spielt ebenfalls bei Milan.

