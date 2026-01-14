Dänemark schickt jetzt mehr Militär nach Grönland

Patrouillen von China und Russland

Trump hatte bereits in seiner ersten Amtszeit Interesse am Erwerb der rohstoffreichen Insel gezeigt. Er behauptet, Dänemark sei nicht in der Lage, Grönland vor der Präsenz russischer und chinesischer Schiffe zu schützen. Die Chinesinnen und Chinesen schicken Forschungsschiffe in die Region, die unter wissenschaftlichem Deckmantel vermutlich militärische Erkundungen vornehmen. Laut dem Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa, Alexus G. Grynkewich, gibt es auch gemeinsame Patrouillen mit den Russinnen und Russen.