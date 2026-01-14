Österreich entsendet Fachleute für Gaza-Plan

US-Präsident Donald Trump könnte noch am heutigen Mittwoch eine Übergangsverwaltung für den Gazastreifen bekanntgeben. An der Spitze des 14‑köpfigen Gremiums soll Ali Shaath stehen, der frühere stellvertretende Minister der vom Westen unterstützten Palästinenserbehörde. Das Einsetzen des Gremiums ist Teil des 20-Punkte-Friedensplans der USA, dem die israelische Regierung und die Hamas im Oktober zugestimmt hatten. Eine Vertretung der Hamas ist in der Übergangsverwaltung nicht vorgesehen. Stattdessen sollen dem Gremium auch Vertreterinnen und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen und aus dem Privatsektor angehören.