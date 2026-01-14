Fugees-Produzent John Forté tot aufgefunden

Bush verkürzte Haftstrafe

Das Leben des gebürtigen New Yorkers erreichte einen dramatischen Wendepunkt im Juli 2000, als er wegen des Besitzes und möglichen Handels von Kokain am Newark Flughafen festgenommen wurde. Später wurde er zu 14 Jahren Haft verurteilt und saß laut „MV Times“ in einem Gefängnis in Pennsylvania ein.