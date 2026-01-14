Fugees-Produzent John Forté tot aufgefunden

US-Musiker und Produzent John Forté, der vor allem durch seine Zusammenarbeit mit der Hip-Hop-Band Fugees bekannt war, ist im Alter von 50 Jahren gestorben.
Forté sei am Montag von einem Nachbarn tot in seinem Zuhause auf der Insel Martha‘s Vineyard im US-Bundesstaat Massachusetts gefunden worden, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Polizei des Ortes Chilmark. Ein Verdacht auf Fremdverschulden lag demnach nicht vor.
Produzierte Hit-Albun „The Score“
Forté wurde vor allem als Mitproduzent des gefeierten Fugees-Albums „The Score“ bekannt. In mehreren Solo-Stücken von Bandmitglied Wyclef Jean war er zudem als Sänger zu hören.
Laut dem Branchenmagazin „Variety“ veröffentlichte er auch eigene Soloalben, zuletzt im Jahr 2021 „Vessels, Angels & Ancestors“.
Bush verkürzte Haftstrafe
Das Leben des gebürtigen New Yorkers erreichte einen dramatischen Wendepunkt im Juli 2000, als er wegen des Besitzes und möglichen Handels von Kokain am Newark Flughafen festgenommen wurde. Später wurde er zu 14 Jahren Haft verurteilt und saß laut „MV Times“ in einem Gefängnis in Pennsylvania ein.
Ende 2008 kam er auf freien Fuß, nachdem der damalige US-Präsident George W. Bush seine Haftstrafe verkürzt hatte.
