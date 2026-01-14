Amoklauf im Mölltal: „Wortlos in Kopf gestochen!“

Der Erstbeste, der ihm dabei über den Weg lief, war ein 21-Jähriger, der die Veranstaltung gerade verlassen wollte. „Ich habe nichts mitbekommen, eine Freundin schrie, Pass auf, dann hat es schon weh getan“, schildert das Opfer. Denn der Angeklagte hatte ohne jede Vorwarnung und ohne ein Wort auf ihn eingestochen. „Mehrfach und heftig, ins Gesicht, so dass die Klinge abbrach“, schildert Staatsanwältin Sandra Agnoli. „Gesichtsnerven wurden durchtrennt, sogar Knochen.“