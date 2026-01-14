Tochter von Mehmet Scholl hat „täglich Schmerzen“

Das McCune-Albright-Syndrom ist eine genetische Erkrankung, bei der die Knochen schwächer und brüchiger sind. Bei Josefine Scholl betrifft es speziell die rechte Körperhälfte. „Ihr könnt euch das so vorstellen, dass in meinen Knochen Hohlräume sind und der Knochen dadurch fibröser ist“, so die 17-Jährige. Eine Verletzung erlitt sie 2022, als sie sich den normalerweise stabilen Oberschenkelknochen brach. Laut Scholl ist die Fraktur auf MAS zurückzuführen.