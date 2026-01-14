Skisprung-Dino kämpft: „Fast unmöglich, aber …“

Längst ist Kasai eine absolute Legende – auch über den Skisprung-Sport hinaus. Und diesen Status möchte der 53-Jährige sogar noch weiter ausbauen, indem er noch einmal an Olympischen Spielen teilnimmt. Und die große Chance, ein Ticket dafür zu erhalten, tut sich ausgerechnet beim Heimweltcup in Sapporo auf.