Ansage an Konkurrenten

Skisprung-Dino kämpft: „Fast unmöglich, aber …“

Ski Nordisch
14.01.2026 14:10
Noriaki Kasai zeigt sich vor seinem Weltcup-Comeback kämpferisch!
Noriaki Kasai zeigt sich vor seinem Weltcup-Comeback kämpferisch!(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der 53-jährige Skisprung-Oldie Noriaki Kasai kehrt am Wochenende in Sapporo in den Weltcup zurück. Dort will er sich doch noch ein Ticket für die Olympischen Spiele sichern. Auch wenn die Chancen darauf nicht gut stehen, wie der Japaner selbst weiß, möchte er kompromisslos angreifen! 

0 Kommentare

Längst ist Kasai eine absolute Legende – auch über den Skisprung-Sport hinaus. Und diesen Status möchte der 53-Jährige sogar noch weiter ausbauen, indem er noch einmal an Olympischen Spielen teilnimmt. Und die große Chance, ein Ticket dafür zu erhalten, tut sich ausgerechnet beim Heimweltcup in Sapporo auf. 

Durch gute Leistungen im Continental-Cup hat er sich nämlich eine Rückkehr in den Weltcup gesichert. Damit schlägt er dort erneut seinen eigenen Altersrekord. Letztmals war der Japaner im vergangenen Jahr ebenfalls in Sapporo im Einsatz und belegte dabei den 45. Platz. 

Aufgeben? Nicht mit Kasai!
Doch die Ambitionen des Skisprung-Dinos reichen weit über den Altersrekord im Weltcup hinaus: Über die Qualifikation für den Bewerb und ein ansehnliches Ergebnis möchte sich der seit 1988 im Weltcup springende Athlet für Mailand/Cortina qualifizieren. 

Dass dieses Unterfangen beinahe unmöglich ist, ist dem Routinier bewusst, wie er vor dem Weltcup-Wochenende erklärt: „Es ist zu 99 Prozent unmöglich.“ Kein Grund aufzugeben, denn Kasai schießt auch eine Ansage hinterher: „Aber ich werde mein Bestes geben und auf das eine Prozent hoffen!“ Mal sehen, ob es ihm gelingt. 

