Regierung will mehr Einblick in Moscheen erhalten

Festgehalten ist zudem ein eigenes Anreizsystem, um Syrerinnen und Syrer zur Rückkehr zu bewegen. Sie sollen motiviert werden, beim Wiederaufbau ihres Herkunftslands mitzuhelfen, sagte Stocker. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) sollen Gespräche über Aufnahmezentren in Nachbarregionen der Herkunftsländer von Migrantinnen und Migranten starten. Dorthin sollen jene gebracht werden, die kein Aufenthaltsrecht in Österreich haben. Ziel sei es, die Rückführungszahlen zu erhöhen, sagte Meinl-Reisinger. Migrantinnen und Migranten müssten gut verteilt werden, sagte Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ). Es bräuchte ein schnelleres System und mehr Ordnung.