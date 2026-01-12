NGO: Mindestens 648 Demonstranten im Iran getötet

Teheran: Europäische Botschafter sollen „Unterstützung zurückziehen“

Zuvor hatte das iranische Außenministerium vor dem Hintergrund der Proteste im Iran die diplomatischen Vertreter Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Großbritanniens vorgeladen. Der Grund für die Vorladung war die von ihren Regierungen öffentlich geäußerten Unterstützung für die iranischen Demonstranten, berichtete das Staatsfernsehen unter Berufung auf eine Erklärung des iranischen Außenministeriums. Teheran forderte die Regierungen der vier europäischen Länder demnach auf, ihre „offiziellen Erklärungen zur Unterstützung der Demonstranten zurückzuziehen“. „Wir bestätigen die Einbestellung europäischer Botschafter“, teilte das französische Außenministerium AFP mit.