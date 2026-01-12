Vorteilswelt
Seit Protestbeginn

NGO: Mindestens 648 Demonstranten im Iran getötet

Außenpolitik
12.01.2026 18:04
Die Massenproteste im Iran forderten bereits viele Todesopfer.
Die Massenproteste im Iran forderten bereits viele Todesopfer.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Eine NGO gab nun bekannt, dass seit Beginn der Proteste im Iran mindestens 648 Menschen ums Leben gekommen sind. Andere Menschenrechtsorganisationen befürchten eine fast zehnmal so große Zahl an Todesopfern.

Bei der Niederschlagung der Proteste im Iran sind nach den jüngsten Angaben einer Menschenrechtsorganisation mindestens 648 Demonstranten getötet worden. Einigen Schätzungen zufolge gebe es sogar mehr als 6.000 Todesopfer, teilte die in Norwegen ansässige Menschenrechtsgruppe Iran Human Rights (IHR) am Montag mit. Aufgrund der anhaltenden Internetsperre im Iran sei es aber „äußerst schwierig, diese Berichte unabhängig zu überprüfen“.

Teheran: Europäische Botschafter sollen „Unterstützung zurückziehen“
Zuvor hatte das iranische Außenministerium vor dem Hintergrund der Proteste im Iran die diplomatischen Vertreter Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Großbritanniens vorgeladen. Der Grund für die Vorladung war die von ihren Regierungen öffentlich geäußerten Unterstützung für die iranischen Demonstranten, berichtete das Staatsfernsehen unter Berufung auf eine Erklärung des iranischen Außenministeriums. Teheran forderte die Regierungen der vier europäischen Länder demnach auf, ihre „offiziellen Erklärungen zur Unterstützung der Demonstranten zurückzuziehen“. „Wir bestätigen die Einbestellung europäischer Botschafter“, teilte das französische Außenministerium AFP mit.

Der Iran erlebt aktuell die schwersten Proteste seit Jahren.
Über 500 Tote im Iran
„Einmischung der USA wäre völlig kontraproduktiv“
12.01.2026
Unruhen im Iran: Wie sollte die EU reagieren?
12.01.2026
„Leichen stapeln sich“
Berichte über Tausende Tote bei Protesten im Iran
11.01.2026

EU-Parlament verbannt iranische Diplomaten
Angesichts des gewaltsamen Vorgehens gegen Demonstranten untersagte das EU-Parlament allen iranischen Diplomaten und Vertretern den Zutritt zu seinen Gebäuden. Sie habe beschlossen, „sämtliches diplomatisches Personal und alle anderen Vertreter der Islamischen Republik Iran von sämtlichen Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments auszuschließen“, erklärte Parlamentspräsidentin Roberta Metsola am Montag auf X.

Metsola: „Iran braucht Veränderung“
„Dieses Haus wird nicht dazu beitragen, ein Regime zu legitimieren, das sich durch Folter, Repression und Mord an der Macht hält“, fügte Metsola hinzu. Angesichts des Kampfes der Menschen im Iran für ihre Rechte und ihre Freiheit könne es „nicht einfach weitergehen wie bisher“, schrieb Metsola.

Seit Protestbeginn
NGO: Mindestens 648 Demonstranten im Iran getötet
Über 500 Tote im Iran
„Einmischung der USA wäre völlig kontraproduktiv“
Aufreger im Rathaus
Bei Rede zu Teuerung kasperlt Rote peinlich herum
Krone Plus Logo
Aufstiege und Aufruhr
Die vielen Kammer-Karrieren der Familie Ruck
In Polen gesucht
Ex-Minister erhält politisches Asyl in Ungarn
