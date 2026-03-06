Feuerwehr rettete Schlafenden aus dichtem Rauch

52-Jähriger ins Krankenhaus gebracht

Kurz darauf übernahmen die Kollegen des Feuerwehrmannes. Unter Atemschutz betraten sie die Wohnung und fanden darin einen 52-jährigen Einheimischen, der in seinem Schlafzimmer schlief. Der Mann wurde ins Freie gebracht und der Rettung übergeben. Die lieferte ihn mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Schwaz ein.