Feuerwehr rettete Schlafenden aus dichtem Rauch

Dieser Zwischenfall im Tiroler Schwaz hätte am Freitag schlimm enden können: Während auf seinem eingeschalteten Herd Essen stand, schlief ein 52-Jähriger. Dichter Rauch bildete sich und löste schließlich einen Feuerwehreinsatz aus. Die Einsatzkräfte konnten den Bewohner noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Eine Passantin hatte kurz nach 16 Uhr bei der Leitstelle gemeldet, dass aus dem zweiten Stock eines Mehrparteienhauses in Schwaz Rauch sowie das Alarmsignal eines Rauchmelders zu vernehmen sei.
„Ein in der Nähe wohnhafter Feuerwehrmann betrat als Erster die unversperrte, verrauchte Wohnung“, berichtet die Polizei. Der 36-jährige Österreicher stieß auf eine Pfanne mit angebranntem Essen, die auf dem heißen Herd stand. Er schaffte es noch, diesen abzustellen, dann musste er die Wohnung aufgrund der Rauchgase verlassen.
Nachdem er den Herd abgestellt hatte, musste er aufgrund der Rauchgase die Wohnung wieder verlassen.
Die Polizei über den Ersthelfer
52-Jähriger ins Krankenhaus gebracht
Kurz darauf übernahmen die Kollegen des Feuerwehrmannes. Unter Atemschutz betraten sie die Wohnung und fanden darin einen 52-jährigen Einheimischen, der in seinem Schlafzimmer schlief. Der Mann wurde ins Freie gebracht und der Rettung übergeben. Die lieferte ihn mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Schwaz ein.
