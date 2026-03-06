Vorteilswelt
Rangnick blieb dran

Wanner: „Österreich ist der richtige Weg für mich“

Fußball International
06.03.2026 20:16
Paul Wanner und David Alaba
Paul Wanner und David Alaba(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Der vom deutschen und österreichischen Fußball-Verband umworbene Paul Wanner will künftig für Österreichs Nationalteam spielen. Er sagt: „Das war die schwerste Entscheidung in meiner Karriere. Ich habe einen deutschen Vater, eine österreichische Mutter – beide Länder sind ein Teil von mir.“

0 Kommentare

Und weiter: „Es ehrt mich, dass sich zwei Verbände um mich bemüht haben. Am Ende hat sich das Gefühl entwickelt, dass Österreich der richtige Weg für mich ist.“

Nach vielen Gesprächen mit seiner Familie, aber auch mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und seinem Assistenten Lars Kornetka: „Ich spüre dort großes Vertrauen und eine klare Idee, wie ich der Mannschaft helfen kann.“ Daher sagte der 20-Jährige Ja zu A.

(Bild: Sepp Pail)

Rangnick blieb dran
Der gebürtige Dornbirner wird am 16. März in Österreichs Teamkader aufscheinen, beim Lehrgang in Marbella dabei sein. Dort, wo Rangnick das Supertalent bereits im November 2022 erstmals unter seine Fittiche genommen hatte. Seit damals riss der Kontakt nie ab. Im Gegenteil, Rangnick blieb dran, machte nie Druck. Was Wanner im Gespräch mit der „Krone“ aber wichtig ist: „Ich bin auch dem DFB sehr dankbar, wir hatten bis jetzt einen guten und fairen Austausch.“

Es war keine Entscheidung gegen Deutschland, letztes Jahr führte Wanner ja noch bei der U21-EM für unseren Nachbarn Regie, sondern für Österreich.

„Traum für jeden Spieler“
Bereits im Alter von 16 Jahren und 15 Tagen lief Wanner als jüngster Bundesliga-Spieler aller Zeiten für die Bayern auf, nach Leihen zu Elversberg und Heidenheim, folgte dann im Sommer der Wechsel zu PSV Eindhoven. Um 15 Millionen Euro. Und auch in Holland überzeugt der erst 20-jährige Mittelfeldmotor, ist mittlerweile gesetzt, klar auf Titelkurs.

Von Rangnick gab es – entgegen anderen Meldungen – natürlich keine Garantien, aber klar ist, dass Wanner Österreich sofort helfen kann: „Ich möchte meine Entwicklung bestätigen. Die WM ist ein Traum für jeden Spieler. Aber wie jeder muss ich mir die Nominierung verdienen. Ich freue mich, alles für Österreich zu geben.“

Fußball International
06.03.2026 20:16
