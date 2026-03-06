Wanner: „Österreich ist der richtige Weg für mich“

Rangnick blieb dran

Der gebürtige Dornbirner wird am 16. März in Österreichs Teamkader aufscheinen, beim Lehrgang in Marbella dabei sein. Dort, wo Rangnick das Supertalent bereits im November 2022 erstmals unter seine Fittiche genommen hatte. Seit damals riss der Kontakt nie ab. Im Gegenteil, Rangnick blieb dran, machte nie Druck. Was Wanner im Gespräch mit der „Krone“ aber wichtig ist: „Ich bin auch dem DFB sehr dankbar, wir hatten bis jetzt einen guten und fairen Austausch.“