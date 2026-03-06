Plan mit Sprengkraft: ÖEHV könnte Liga verlieren

VSV im Viertelfinale, Capitals bezogen Ausgleich
ICE Hockey League
In Villach treffen sich am Samstag die Liga-Bosse. Ein Punkt auf der Tagesordnung ist der mögliche Eintritt Mailands. Doch zentrales Thema bildet der Kooperationsvertrag mit dem ÖEHV, der 2027 ausläuft. Und wo ein Punkt den Klubs ein Dorn im Auge ist.
Die Fronten sind verhärtet, gegenseitiges Verständnis scheint nicht vorhanden. Zwischen ICE-Liga und Österreichs Eishockey-Verband (ÖEHV) bahnt sich eine völlige Eskalation an. Ein Jahr bevor im Sommer 2027 der Kooperationsvertrag ausläuft. Die Liga sieht Handlungsbedarf bei Legionärs-Regularien, aus wirtschaftlicher sowie aus rechtlicher Sicht.
