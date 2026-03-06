Vorteilswelt
Harry-Potter-Bromance

Radcliffe und Felton feiern Broadway-Reunion

Society International
06.03.2026 15:00
Von wegen Erzfeinde! „Harry Potter“ Daniela Radcliffe und „Draco Malfoy“ Tom Felton verbindet ...
Von wegen Erzfeinde! „Harry Potter" Daniela Radcliffe und „Draco Malfoy" Tom Felton verbindet eine wahre Bromance.
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Vor 24 Jahren trafen sie als die Erzfeinde Harry Potter und Draco Malfoy auf der Leinwand erstmals in Hogwarts aufeinander. Im wahren Leben wurden Daniel Radcliffe und Tom Felton aber schnell gute Freunde. Und dass die Freundschaft bis heute gehalten hat, beweist jetzt eine Wiedervereinigung der beiden – am Broadway!

Felton schaute sich einen Auftritt von Radcliffe im Stück „Every Brilliant Thing“ an. Hinterher postete der 38-Jährige einige Wiedersehens-Schnappschüsse, die zeigen, wie sich beide in die Arme fallen und herzen.

Dazu schrieb er: „Broomsticks to Broadway“ – also „mit den Besen zum Broadway“.

„Hält mir quasi die Hand“
Gut möglich, dass Radcliffe (36) sich bald bei seinem ehemaligen Co-Star revanchiert und eine von dessen Aufführungen besucht. Denn Felton steht selbst auch gleich um die Ecke auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Er schlüpft noch einmal in seine Paraderolle als Draco Malfoy im Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“.

Auf dem roten Teppich der Tony Awards 2025 hatte Felton verraten, dass Radcliffe ihm vor seinem Broadway-Debüt den Rücken gestärkt habe: „Mein alter Schulfreund Potter hat ja schon einiges an Broadway-Erfahrung“, sagte der Schauspieler mit einem Grinsen.

Lesen Sie auch:
Daniela Radcliffe stand bereits als Elfjähriger als „Harry Potter“ vor der Kamera. Heute ...
Rückblick surreal
Radcliffe: „Mein junges Alter war verrückt!“
23.02.2026

Und weiter: „Er hält mir quasi die Hand und hilft mir bei all den Dingen, die man als Newcomer erst lernen muss.“

