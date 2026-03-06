Radcliffe und Felton feiern Broadway-Reunion

Vor 24 Jahren trafen sie als die Erzfeinde Harry Potter und Draco Malfoy auf der Leinwand erstmals in Hogwarts aufeinander. Im wahren Leben wurden Daniel Radcliffe und Tom Felton aber schnell gute Freunde. Und dass die Freundschaft bis heute gehalten hat, beweist jetzt eine Wiedervereinigung der beiden – am Broadway!
Felton schaute sich einen Auftritt von Radcliffe im Stück „Every Brilliant Thing“ an. Hinterher postete der 38-Jährige einige Wiedersehens-Schnappschüsse, die zeigen, wie sich beide in die Arme fallen und herzen.
Klicken Sie sich hier durch die Bromance-Bilder von Daniel Radcliffe und Tom Felton:
Dazu schrieb er: „Broomsticks to Broadway“ – also „mit den Besen zum Broadway“.
„Hält mir quasi die Hand“
Gut möglich, dass Radcliffe (36) sich bald bei seinem ehemaligen Co-Star revanchiert und eine von dessen Aufführungen besucht. Denn Felton steht selbst auch gleich um die Ecke auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Er schlüpft noch einmal in seine Paraderolle als Draco Malfoy im Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“.
Auf dem roten Teppich der Tony Awards 2025 hatte Felton verraten, dass Radcliffe ihm vor seinem Broadway-Debüt den Rücken gestärkt habe: „Mein alter Schulfreund Potter hat ja schon einiges an Broadway-Erfahrung“, sagte der Schauspieler mit einem Grinsen.
Und weiter: „Er hält mir quasi die Hand und hilft mir bei all den Dingen, die man als Newcomer erst lernen muss.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.