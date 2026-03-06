VSV im Viertelfinale, Capitals bezogen Ausgleich

Matchwinner für den VSV in Linz war Joël Teasdale, der zwei Treffer erzielte und einen Assist verbuchte. Die Capitals lagen in Ungarn dreimal mit einem Tor Vorsprung vorne, brachen nach dem 3:4 im Schlussdrittel aber völlig auseinander und kassierten drei Unterzahltore. Das entscheidende dritte Match der Serie steigt am Sonntag (17.30 Uhr) in Wien-Kagran. Danach erfolgt die Auswahl der Viertelfinalgegner durch Grunddurchgangssieger Graz 99ers, den KAC und Titelverteidiger Salzburg sowie die Zuteilung des Kontrahenten von Bozen.