Lenkerin nach schwerem Unfall im Auto eingeklemmt

Am Freitagabend hat sich auf der L82 bei Guttaring in Kärnten ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Pkw-Lenkerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Feuerwehr und Rettungsdienst waren rasch im Einsatz.
Der Vorfall geschah am Freitag gegen 18.10 Uhr auf der Silberegger Landesstraße Höhe Schelmberg. Nach einem Überholmanöver kam der Pkw aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb im Straßengraben liegen.
Rettung mit hydraulischem Gerät
Die Lenkerin, die im Fahrzeug eingeklemmt war, wurde durch die Feuerwehren Guttaring, Althofen und Kappel am Krappfeld gerettet. Diese entfernten das Dach sowie eine Seitentüre mit hydraulischem Rettungsgerät, um die Frau zu befreien. Anschließend wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt transportiert.
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Während der Aufräumarbeiten war die L82 in beiden Richtungen gesperrt. Gegen 19 Uhr konnte die Feuerwehr Althofen ihre Einsatzbereitschaft wiederherstellen. Weitere Kräfte im Einsatz waren das Österreichische Rote Kreuz sowie die Polizei.
