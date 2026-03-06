Lenkerin nach schwerem Unfall im Auto eingeklemmt

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Während der Aufräumarbeiten war die L82 in beiden Richtungen gesperrt. Gegen 19 Uhr konnte die Feuerwehr Althofen ihre Einsatzbereitschaft wiederherstellen. Weitere Kräfte im Einsatz waren das Österreichische Rote Kreuz sowie die Polizei.