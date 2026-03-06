Vorteilswelt
Leichtathletik

Frühere Sprint-Weltmeister für zwei Jahre gesperrt

Sport-Mix
06.03.2026 21:26
Fred Kerley
Fred Kerley(Bild: Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

US-Sprintstar Fred Kerley ist wegen Verstößen gegen die Meldepflicht in Zusammenhang mit Dopingtests für zwei Jahre bis August 2027 gesperrt worden.

Das teilte die Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbandes am Freitag mit. Kerley war 2022 Weltmeister über 100 m, bei Olympia holte er 2021 in Tokio Silber und 2024 in Paris Bronze.

(Bild: Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved)

Der 30-Jährige war seit August 2025 vorläufig gesperrt, nachdem er innerhalb von zwölf Monaten drei Meldepflichtverstöße begangen hatte.

Leichtathletik
