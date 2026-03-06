Krieg aus Sicht der Israelis ihre einzige Chance

Sie wollen zu ihren Freunden, ihren Familien, die Krise gemeinsam mit ihrem Heimatland durchstehen. Und so es notwendig ist, ihren Beitrag leisten. Auch und vor allem in der Armee. So war es auch nach dem Terrorüberfall der Hamas vom 7. Oktober 2023, als klar war, dass jeder und jede, die zurückkommt, in den Krieg wird ziehen müssen.