Kann Aston Martin überhaupt am Rennen teilnehmen?

Neben den starken Vibrationen am Lenkrad hat Aston Martin obendrein mit großen Batterie-Problemen zu kämpfen. War das Team mit vier Batterien nach Melbourne gereist, sind jetzt nur noch zwei übrig. „Nach derzeitigem Stand haben wir für den Rest des Wochenendes also noch zwei Stück übrig. Wenn ich mir ansehe, in welchem Maße die Batterien beschädigt werden, dann ist das eine ziemlich beängstigende Ausgangslage“, schlug Teamchef Adrian Newey deshalb nun Alarm.