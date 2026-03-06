Vorteilswelt
F1-Team droht Ausfall

Kann Aston Martin überhaupt am Rennen teilnehmen?

Formel 1
06.03.2026 21:18
Wird Fernando Alonso am Sonntag an den Start gehen können?
Wird Fernando Alonso am Sonntag an den Start gehen können?(Bild: AP/Asanka Brendon Ratnayake)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Reichen die Probleme bei Aston Martin etwa so weit, dass der Rennstall gar nicht am Grand Prix von Australien teilnehmen kann? Der Start am Sonntag hängt am seidenen Faden ...

Neben den starken Vibrationen am Lenkrad hat Aston Martin obendrein mit großen Batterie-Problemen zu kämpfen. War das Team mit vier Batterien nach Melbourne gereist, sind jetzt nur noch zwei übrig. „Nach derzeitigem Stand haben wir für den Rest des Wochenendes also noch zwei Stück übrig. Wenn ich mir ansehe, in welchem Maße die Batterien beschädigt werden, dann ist das eine ziemlich beängstigende Ausgangslage“, schlug Teamchef Adrian Newey deshalb nun Alarm.

Adrian Newey ist besorgt.
Adrian Newey ist besorgt.(Bild: AFP/MARTIN KEEP)

Kein Ersatz
Auf die Frage eines Journalisten, wieso man nicht einfach frische Batterien aus Japan einfliegen lässt, entgegnete der 67-Jährige: „Das ist leider nicht möglich, denn es gibt keine.“

Lesen Sie auch:
Stirnrunzeln bei Fernando Alonso: Aston Martin hat mit großen Problemen zu kämpfen.
„Nervenschäden“
„Spiegel fallen ab“: F1-Team vor totaler Blamage!
05.03.2026
Krone Plus Logo
Klien vor F1-Start
„Es wird unvorhersehbar, vielleicht chaotisch“
06.03.2026

Fernando Alonso und Lance Stroll bleibt somit nichts anderes übrig, als zu beten. „Natürlich hoffen wir, dass wir den Rest des Wochenendes überstehen mit nur zwei Batterien. Aber konkret sagen lässt sich das nicht. Wir müssen auf das Beste hoffen“, so Newey, dem wohl eine schlaflose Nacht bevorsteht ...

Formel 1
06.03.2026 21:18
