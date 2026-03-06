Was Priscilla Presley für Österreich-Besuch plant

Priscilla Presley ehrt Österreich kommende Woche mit einem hohen Besuch – und das vielleicht zum letzten Mal. Auf ihrer Reise hat sie sich besonders viele Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten vorgenommen. Die „Krone“ weiß dank Austro-Entertainer Dennis Jale, was auf dem Plan steht.
Mitunter wird das der letzte Besuch von Priscilla Presley (80) in Österreich sein, wenn sie nächste Woche ankommt, um hier gemeinsam mit Austro-Entertainer Dennis Jale musikalische Abende samt vieler Anekdoten über ihren Ex-Mann Elvis Presley (†1977) zu verbringen.
Von Belvedere-Ausstellungen bis in den Zoo
Doch neben ihren Abenden im Hotel Intercontinental in Wien am 13. März und in Hallein am 18. März (dazwischen tritt sie in Deutschland auf) hat sie sich einiges vorgenommen, wie Jale der „Krone“ erzählt: „Ja, sie will unbedingt die Klimt-Ausstellung im Belvedere sehen, hat auch Interesse am Tiergarten Schönbrunn bekundet und wenn es sich ausgeht, wäre ein Treffen mit den Wiener Sängerknaben ihr größter Wunsch.“
Doch auch in Salzburg und Hallein steht eine große Sightseeingtour auf dem Plan: „Das Stille-Nacht-Museum will sie sehen, und ich glaube, sie will mit uns auch in den Untergrund gehen“, lächelt Jale, „die Salzwelten würden ihr halt auch noch sehr gefallen.“
Originale Exponate aus der Presley-Familie
Außerdem wird die 80-Jährige in Wien die Ausstellung „Alt aber gut“ eröffnen, die selten zu sehende Exponate aus dem Privatbesitz von Elvis Presley zeigt. Von 13. bis 15. März wird somit das 48er-Tandler Margareten zum Museum umfunktioniert. Zu den besonderen Highlights zählen unter anderem die Gitarre, die Elvis Presley 1959 in Frankfurt gekauft hat, originale Kleidungsstücke, Möbel, Fotografien und vieles mehr. Auch Exponate von Priscilla aus ihrer Zeit in Deutschland werden gezeigt.
Heißt, es wird eine intensive Woche für die Presley, doch wie gesagt, vielleicht ist das ihr letzter Ausflug zu uns, da heißt’s: Genießen!
