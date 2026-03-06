Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wohl zum letzten Mal

Was Priscilla Presley für Österreich-Besuch plant

Adabei Österreich
06.03.2026 20:00
Haben sich viel vorgenommen für die nächste Woche: Priscilla Presley und Austro-Entertainer ...
Haben sich viel vorgenommen für die nächste Woche: Priscilla Presley und Austro-Entertainer Dennis Jale.(Bild: Office DJ)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Priscilla Presley ehrt Österreich kommende Woche mit einem hohen Besuch – und das vielleicht zum letzten Mal. Auf ihrer Reise hat sie sich besonders viele Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten vorgenommen. Die „Krone“ weiß dank Austro-Entertainer Dennis Jale, was auf dem Plan steht. 

0 Kommentare

Mitunter wird das der letzte Besuch von Priscilla Presley (80) in Österreich sein, wenn sie nächste Woche ankommt, um hier gemeinsam mit Austro-Entertainer Dennis Jale musikalische Abende samt vieler Anekdoten über ihren Ex-Mann Elvis Presley (†1977) zu verbringen.

Von Belvedere-Ausstellungen bis in den Zoo
Doch neben ihren Abenden im Hotel Intercontinental in Wien am 13. März und in Hallein am 18. März (dazwischen tritt sie in Deutschland auf) hat sie sich einiges vorgenommen, wie Jale der „Krone“ erzählt: „Ja, sie will unbedingt die Klimt-Ausstellung im Belvedere sehen, hat auch Interesse am Tiergarten Schönbrunn bekundet und wenn es sich ausgeht, wäre ein Treffen mit den Wiener Sängerknaben ihr größter Wunsch.“

Doch auch in Salzburg und Hallein steht eine große Sightseeingtour auf dem Plan: „Das Stille-Nacht-Museum will sie sehen, und ich glaube, sie will mit uns auch in den Untergrund gehen“, lächelt Jale, „die Salzwelten würden ihr halt auch noch sehr gefallen.“

Lesen Sie auch:
Die Stimmung passte sofort: Star-Fotograf Manfred Baumann mit Katherine Heigl. 
Shooting mit Baumann
Wieso wir Katherine Heigl in Wien erwarten können
05.03.2026
Live in der Stadthalle
Jason Derulo: Heiße Tanzmoves und Kokosnusswasser
04.03.2026
Fashion Week
Wenn Paris ruft, zeigen sich auch seltene Gäste
06.03.2026

Originale Exponate aus der Presley-Familie
Außerdem wird die 80-Jährige in Wien die Ausstellung „Alt aber gut“ eröffnen, die selten zu sehende Exponate aus dem Privatbesitz von Elvis Presley zeigt. Von 13. bis 15. März wird somit das 48er-Tandler Margareten zum Museum umfunktioniert. Zu den besonderen Highlights zählen unter anderem die Gitarre, die Elvis Presley 1959 in Frankfurt gekauft hat, originale Kleidungsstücke, Möbel, Fotografien und vieles mehr. Auch Exponate von Priscilla aus ihrer Zeit in Deutschland werden gezeigt. 

Heißt, es wird eine intensive Woche für die Presley, doch wie gesagt, vielleicht ist das ihr letzter Ausflug zu uns, da heißt’s: Genießen!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
06.03.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Opernball sorgte auch in diesem Jahr wieder für viele schöne und aufsehen
Promis, Walzer, Roben
Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs
Panik-Attacke!
Sharon Stone bricht am Opernball in Tränen aus
Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
367.787 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
285.072 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
282.367 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2435 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2240 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Außenpolitik
Hunderttausende auf der Flucht ++ Schießbefehl
1779 mal kommentiert
Nach der Eskalation im Nahen Osten sind bereits Hunderttausende auf der Flucht. 
Mehr Adabei Österreich
Wohl zum letzten Mal
Was Priscilla Presley für Österreich-Besuch plant
Shooting mit Baumann
Wieso wir Katherine Heigl in Wien erwarten können
Swarovski polarisiert
Style-Experte: „Darum lässt Vici keinen kalt!“
Thommy & Amélie
Zum Tourstart: „Wir freuen uns auf das Heimspiel!“
„Pilgerstätte“ in Wien
Der Fahrplan für das neue Schwarzenegger-Museum
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf