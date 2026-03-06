Amadeus Awards vergeben – das sind die Gewinner

„Sechsmal ist schon ein Wahnsinn“ – dann wurden es sieben

Frisch aus Dubai zurück, holte sich RAF Camora zum neunten Mal in Folge den Preis in der Kategorie Hip-Hop. Doch nicht nur er feierte einen Seriensieg: Auch „Alpenbarbie“ Melissa Naschenweng triumphierte erneut in der Kategorie Schlager. „Sechsmal hintereinander in der Kategorie zu gewinnen, ist schon ein Wahnsinn. Wenn es das siebte Mal wäre, wäre es eigentlich verrückt“, sagte Naschenweng lachend – noch bevor sie wusste, dass sie den Preis tatsächlich gewann.