Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Doppel-Triumph dabei

Amadeus Awards vergeben – das sind die Gewinner

Adabei Österreich
06.03.2026 22:01
Österreichs Musikszene ehrte am Freitagabend ihre Besten.
Österreichs Musikszene ehrte am Freitagabend ihre Besten.(Bild: Krone KREATIV/Mario Urbantschitsch, APA/Florian Wieser)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Große Emotionen, bekannte Sieger und ein Doppel-Triumph: Bei den 26. Amadeus Austrian Music Awards in der Wiener Marx Halle feierte die heimische Musikszene ihre Stars. Peter Cornelius wurde für sein Lebenswerk geehrt, Seiler und Speer räumten doppelt ab, und auch RAF Camora sowie Melissa Naschenweng setzten ihre Erfolgsserien fort.

0 Kommentare

Amadeus, Amadeus! Wenn der wichtigste Musikpreis Österreichs vergeben wird, versammelt sich die heimische Szene auf einem Fleck. 14 Kategoriepreise wurden am Freitagabend in der Wiener Marx Halle vergeben. Wie gewohnt führte Tom Neuwirth alias Conchita Wurst durch die Show und sorgte mit Charme und Witz für den nötigen Unterhaltungsfaktor.

Mehr als 50 nominierte Künstlerinnen und Künstler gingen ins Rennen um das begehrte Monster-Megafon – am Ende konnten sich 13 Acts durchsetzen.

Lebenswerk-Ehre für Peter Cornelius
Für einen besonders-emotionalen, wenn auch bescheidenen Moment sorgte Legende Peter Cornelius, der für sein Lebenswerk geehrt wurde: „Ich fühle mich zunächst einmal nicht so, als müsste man mir jetzt schon dringend den Lebenswerk-Preis verleihen, weil es höchste Zeit ist. Ich habe heuer 25 Konzerte und mein neues Album heißt ,Glassplitter´und das wird rund um den Tournee-Beginn veröffentlicht.“

Musik-Legende Peter Cornelius und seine Gattin bei den 26. Amadeus Austrian Music Awards
Musik-Legende Peter Cornelius und seine Gattin bei den 26. Amadeus Austrian Music Awards(Bild: Mario Urbantschitsch)

Auch das Alter spielt für ihn keine Rolle: „75 ist für mich nur eine Zahl, ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, weil das irgendwie abschließend klingt.“ Dankbar sei er trotzdem auch, dass es Gott sei Dank nicht posthum geschehen ist.

Doppel-Auszeichnung für Seiler und Speer
Auch Seiler und Speer standen im Rampenlicht: Sie sicherten sich als einzige Band gleich eine Doppelauszeichnung in den Kategorien Pop/Rock und Live-Act des Jahres. Zum zehnjährigen Jubiläum ihres Erfolgsalbums „Ham kummst“ spielten sie zuletzt unter anderem ein ausverkauftes Stadionkonzert – nun folgte dafür die nächste Auszeichnung.

Die Bilder vom Red Carpet:

Tom Neuwirth sorgte mit seinem auffälligen Outfit von Jungdesignerin Miranda Matondo für ...
Tom Neuwirth sorgte mit seinem auffälligen Outfit von Jungdesignerin Miranda Matondo für Aufsehen.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Rapperin Nenda bekam den FM4 Preis.
Rapperin Nenda bekam den FM4 Preis.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Pizzera und Jaus blödelten am Red Carpet herum, bevor sie ihren Preis für den Ö3 Song des Jahres ...
Pizzera und Jaus blödelten am Red Carpet herum, bevor sie ihren Preis für den Ö3 Song des Jahres bekamen.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Alpenbarbie Melissa Naschenweng gewann zum siebten Mal die Kategorie Schlager.
Alpenbarbie Melissa Naschenweng gewann zum siebten Mal die Kategorie Schlager.(Bild: Mario Urbantschitsch)
JJ und Cosmo freuten sich auf den Amadeus und die Afterparty.
JJ und Cosmo freuten sich auf den Amadeus und die Afterparty.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Leider ging Sassy Holzinger diesmal leer aus. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal.
Leider ging Sassy Holzinger diesmal leer aus. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal.(Bild: Mario Urbantschitsch)
In Doppelpack: Esther Graf und NESS sorgten mit ihrem neuen Song „nirgendwen“ auf der Bühne für ...
In Doppelpack: Esther Graf und NESS sorgten mit ihrem neuen Song „nirgendwen“ auf der Bühne für Stimmung.(Bild: Mario Urbantschitsch)

„Sechsmal ist schon ein Wahnsinn“ – dann wurden es sieben
Frisch aus Dubai zurück, holte sich RAF Camora zum neunten Mal in Folge den Preis in der Kategorie Hip-Hop. Doch nicht nur er feierte einen Seriensieg: Auch „Alpenbarbie“ Melissa Naschenweng triumphierte erneut in der Kategorie Schlager. „Sechsmal hintereinander in der Kategorie zu gewinnen, ist schon ein Wahnsinn. Wenn es das siebte Mal wäre, wäre es eigentlich verrückt“, sagte Naschenweng lachend – noch bevor sie wusste, dass sie den Preis tatsächlich gewann.

Der Amadeus für das Album des Jahres, präsentiert von Coca-Cola, ging an das markante Pop-Trio folkshilfe für sein fünftes Studioalbum „bunt“. Den Ö3 Song des Jahres sicherten sich Pizzera & Jaus mit ihrem Hit „Zweifelturm“, der zwei Wochen lang Platz drei der österreichischen Charts belegte.

Die Bilder der Show:

RAF Camora (Preisträger Hip Hop/Urban)
RAF Camora (Preisträger Hip Hop/Urban)(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
Esther Graf & NESS
Esther Graf & NESS(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
Songwriter des Jahres: Caro Fux
Songwriter des Jahres: Caro Fux(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
Ina Regen
Ina Regen(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
Rapper Bibiza
Rapper Bibiza(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
Führte durch den Abend: Tom Neuwirth
Führte durch den Abend: Tom Neuwirth(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
Tom Neuwirth
Tom Neuwirth(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
Seiler und Speer mit ihrem Preis für den Act des Jahres
Seiler und Speer mit ihrem Preis für den Act des Jahres(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
folkshilfe, die Preisträger der Kategorie „Album des Jahres“
folkshilfe, die Preisträger der Kategorie „Album des Jahres“(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
NENDA gewann den FM4 Awards
NENDA gewann den FM4 Awards(Bild: APA/FLORIAN WIESER)

Newcomer und eine Flasche Schampus
Neben den altbekannten Namen durften sich auch einige Neulinge über eine Trophäe freuen. Rapperin NENDA stand bereits vor der Show als Gewinnerin des FM4 Awards fest und nahm ihre erste Amadeus-Auszeichnung entgegen. Ich freue mich, dass es den Leuten so gut gefällt. Und will mich bei allen bedanken, die für mich gevotet haben.“

Auch Newcomerin Caro Fux wurde erstmals geehrt: Sie erhielt den Preis AKM/AUME Songwriter des Jahres für ihren Song „Aff im Kopf“. Noch am Red Carpet scherzte sie, sie werde zur Feier des Abends eine Flasche Champagner spendieren und mit allen teilen.

Das sind die Sieger der 26. Amadeus Austrian Music Awards.
Das sind die Sieger der 26. Amadeus Austrian Music Awards.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Natürlich durfte bei einem Musikpreis nicht die nötige Musik fehlen: Esther Graf und NESS, Alexander Eder sowie Ina Regen und viele weitere sorgten mit ihren Live-Auftritten für Stimmung in der Marx Halle.

Legenden wurden geehrt, Seriensieger feierten weiter – und neue Stimmen rückten ins Rampenlicht. Der Amadeus-Abend zeigte einmal mehr, wie vielfältig Österreichs Musikszene derzeit ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
06.03.2026 22:01
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Opernball sorgte auch in diesem Jahr wieder für viele schöne und aufsehen
Promis, Walzer, Roben
Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs
Panik-Attacke!
Sharon Stone bricht am Opernball in Tränen aus
Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
368.155 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
285.339 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
282.822 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2435 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2241 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Außenpolitik
Israel griff Zentrale der Revolutionsgarden an
1953 mal kommentiert
Ein israelischer Luftangriff in einem südlichen Vorort von Beirut soll eine Kommandozentrale der ...
Mehr Adabei Österreich
Doppel-Triumph dabei
Amadeus Awards vergeben – das sind die Gewinner
Wohl zum letzten Mal
Was Priscilla Presley für Österreich-Besuch plant
Shooting mit Baumann
Wieso wir Katherine Heigl in Wien erwarten können
Swarovski polarisiert
Style-Experte: „Darum lässt Vici keinen kalt!“
Thommy & Amélie
Zum Tourstart: „Wir freuen uns auf das Heimspiel!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf